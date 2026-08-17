（综合讯）曾主演知名影集《英雄》（Heroes）的美国女星Hayden Panettiere（海顿潘妮蒂尔）离世，终年36岁。

她的经纪人17日向美媒证实，童星出道的Panettiere在16日离世，距离37岁生日仅五天。死因目前尚未对外公布，其父亲悲痛表示，希望外界给予家人隐私与空间，让他们有时间慢慢面对并接受失去至亲的伤痛。

身高153公分的Panettiere外形娇小，却凭藉着亮丽外型及强大气场纵横影视圈，除了主演《英雄》（Heroes）外，也曾演出音乐剧影集《音乐之乡》（Nashville），还参与过《惊声尖叫4》（Scream 4）、《冲锋陷阵》（Remember The Titans）、《流行教母》（Raising Helen）等电影。

Panettiere今年5月宣传个人回忆录时，曾含泪揭开一段尘封多年的创伤经历。她透露，18岁时遭好友设局，骗进游艇船舱后被反锁其中，被迫“陪睡”一名全裸的好莱坞男星。

所幸，她最终成功逃脱，没有遭到进一步侵犯，但事隔多年，这段经历留下的阴影仍挥之不去。