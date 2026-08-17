（综合讯）韩国女团Blackpink成员Jennie在刚过去的周末登上日本指标性夏日音乐祭“Summer Sonic 2026”舞台，带来一连串热力四射的演出。不料台上状况频出，她疑似接连遇上服装、麦克风故障等突发问题，更被拍到咬着嘴唇、疑似强忍泪水的一幕。

从观众拍摄的现场视频可见，Jennie演出时疑似遇上麦克风故障，她频频指着麦克风向工作人员示意，反映设备出现状况，也看起来相当无助。演出期间，她一度转身不断调整比基尼服装，疑似有走光问题，接连的状况让Jennie有些崩溃。

Jennie在台上疑遇麦克风故障，演出期间还一度转过身，频频调整身上的比基尼式服装。（互联网）

Jennie随后在台上为服装状况向观众致歉：“对不起，今天的服装有一点问题。没想到天气会这么热、会流这么多汗。不过我还是回来了，我会继续和大家一起。”尽管状况连连，她仍坚持完成演出。

演出尾声，她向观众道别时，被拍到咬着嘴唇、疑似强忍泪水。

粉丝纷纷在社媒留言安慰她，点出服装和麦克风出现状况都不是Jennie的问题，希望她不要过于自责，也有人称赞“表演很精彩”，以各自的方式为她打气。