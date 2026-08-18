花开锦绣

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继搭档许凯的悬疑剧《方圆八百米》后，实力派小花邓恩熙在《花开锦绣》变身坚韧自强的傅庭芸。

36集古装情感剧《花开锦绣》由丁禹兮和邓恩熙领衔主演，改编自中国作家吱吱的同名原著小说。故事讲述华阴傅氏九小姐傅庭芸（邓恩熙饰）被诬陷与表兄私通，遭家族软禁与百般欺凌。深陷绝境之时，她遇到表面上是私盐贩子，实则心怀壮志的赵凌（丁禹兮饰）。

两个身份和性格迥异的人因利益达成合作，在携手揭露盐政腐败，以及历经朝堂与家族的重重考验中，从最初的防备猜忌走向并肩作战，不仅碰撞出爱情的火花，最终也拨云见日，终成眷属。

我的鸵鸟先生

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苏晓彤（右）与何洛洛在《我的鸵鸟先生》饰演一对青梅竹马。（取自剧集微博）

从《御赐小仵作》到《大宋少年志》，苏晓彤的表现亮眼，就不知在现代治愈剧《我的鸵鸟先生》中，她又会带给观众怎样的惊喜？

苏晓彤与何洛洛领衔主演的20集青春校园剧《我的鸵鸟先生》，改编自含胭的同名小说，是一部讲述青梅竹马，聚焦自我接纳与双向救赎的治愈作品。

少年顾铭夕（何洛洛饰）因一场意外痛失右手，面对成长与家庭的重重困境，他在青梅竹马庞倩（苏晓彤饰）及好友们的陪伴与鼓励下，逐渐打开封闭的内心。正如剧名中的鸵鸟，顾铭夕虽然没有飞翔的翅膀，却有一双强壮的腿，一步一脚印，在坎坷中踏出属于自己的广阔天地。顾铭夕和庞倩横跨20年的成长羁绊，见证了两人在命运波折中的相互扶持与共同成长。