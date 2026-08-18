大机场

Gate 24

可在Netflix观看

《大机场》讲述的是一名古怪的新海关工作人员森万智（趣里饰）凭借识别物品的能力，加入到新组成的小组 “Gate 24”。她需要和背景各异的成员站到前线，保护日本的和平与稳定。在过程当中，她以惊人的观察能力，在看似没有嫌疑的乘客身上找到他们企图犯法的蛛丝马迹。组员之间的默契和信任也随着他们一起度过的难关而加强。

两个部门之间的磨合

这部剧最吸引我的部分其实并不是森如何从细节中找到猫腻，最后破案，而是剧集把海关（Customs）与入境管理（Immigration）放进同一个小组的设定。两者看似都肩负着守护国家边境的使命，关注的对象却截然不同——海关关注的是“物”，入境管理关注的是“人”。在剧中，这样的一个安排是机场的前例，目的除了是为了方便乘客，也是为加强人流的审查与把控。

海关与入境管理在剧中携手守护机场边境。（互联网）

不过，两部门之间并非总能共享所有情报。为了各自的任务，有些资讯必须被刻意保留，久而久之便造成两个部门之间的误解。剧情不是在让观众猜“谁是犯人”，而是要讲述当不同部门、不同立场的人被迫站在同一条战线上时，他们究竟要如何学会合作。

性格相反的队友如何擦出火花？

森做事专注而机灵，却在人际相处上少了几分敏锐。（互联网）

目前看来，这组人的性格也颇为鲜明。女主角森做事勤奋、机灵，却在人情世故上显得有些“掉线”。过度于专注一件事导致她忽略了现实中的一些人际交往。

男主（右） 为了积累实践经验选择到新组“Ｇate 24” 任职。 （互联网）

男主早见圭一郎（真荣田乡敦饰）则更加重视规章制度与上级指示。身为一位备受看好的干部培养对象，他是为了累积现场实务经验，主动申请调任至“GATE24”。不过，他却常以推卸责任的方式来逃避自己无法解决困难的无力感。另一名角色松山笃志（板垣李光人饰）则负责海关部门的事物。他虽然对上层负责，勇于挑战权限，却暂时未看出他对团队有实际意义的贡献。三人的性格与工作方式并不完全合拍，也恰好为团队之间的冲突留下了空间。

新鲜感应该与套路并存

剧集目前最大的局限，在于部分情节处理略显刻意，偶尔会让观众从故事情节中抽离出来，削弱了整体的沉浸感。每当突发状况出现，似乎总会由女主角出手化解，久而久之变成可预见的套路。虽然剧情也尝试在一些意料之外的地方加入反转，为案件增添悬念，但仍不足以完全打破这种既定的节奏。

在这部戏中，案件本身更像是剧集用来维持新鲜感的主要手段。嫌疑人究竟会如何想方设法“糊弄过关”，成为每一集最大的悬念。某些时候甚至让人产生一种“真人版《名侦探柯南》”的既视感——只不过推理现场从密室和案发现场，换成了机场的边境关卡。

比起下一宗案件会如何发展，我反而更期待看到这个团队本身会如何成长。海关与入境管理的结合已经足够新鲜，如果能利用这个优势来加强团队互动以及人物塑造的部分，能让《大机场》在故事情节上有更丰富的层次。