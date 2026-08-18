杀人者的购物中心2

A Shop for Killers 2

可在Disney+观看

口碑好剧拍续集是指定动作，但翻车也成了指定魔咒。预算加码后，角色暴增，场面炸裂，剧情却变成无头苍蝇。看到最后只剩“钞能力”硬撑，早忘了观众当初为什么买单。近年一听到“扩展世界观”“全面升级”这些宣传语，我的续集PTSD（创伤后应激障碍）马上发作。

《杀人者的购物中心》首季被我列为年度神作之一，后来还入选《纽约时报》和《时代》年度榜单。阔别两年再开张，在短视频把人变成三秒金鱼脑的年代，剧情我早就忘得七七八八。期待是真的，怕受伤害也是真的。

不啰嗦说重点：第二季不只没踩雷，还把我的续集PTSD治好了。

故事紧接上季，郑进湾（李栋旭饰）众望所归“死而复生”，与接管地下购物中心的侄女郑智安（金慧峻饰）重聚。这回叔侄俩不再保守防御，干脆主动出击，找跨国杀手组织“巴比伦”一次算清旧账。

战场从之前的乡间小屋一路炸到海外，日本演员冈田将生和玄理也加入战局。阵容变豪华了，好在故事依旧牢牢围绕着叔侄俩展开，没跑偏。

金慧峻从第一季被保护的小女孩，升级为独当一面的购物中心掌舵人。（Disney+提供）

火力升级智商还在

首集开局就摆出烧钱架势。机器狗、无人机和各种重型武器轮番轰炸，咻咻咻打到飞起。郑进湾与宿敌贝尔（赵汉善饰）在钢骨架上的贴身肉搏尤其精彩，镜头跟着两人360度高速旋转，拳拳到肉。

第四集的封闭集装箱搏斗极考功力，全程只靠红外线夜视撑住画面。这种戏拍不好随时暗到看不清，再晃到头晕，结果却拍得超带感。所谓电影规格，这次总算没有乱吹。

难得的是，编剧没有只要爽度不要脑。前两集先替我们这种金鱼脑观众补课，交代郑进湾如何假死和他没出现的空白期发生的事情。原本最怕回忆杀拖垮节奏，幸好过去与现在穿插丝滑，既解开了假死谜团，也没拍成枯燥的剧情懒人包。

最妙的还是首季伏笔这回集体回收。郑进湾多年来不动声色地教智安防身求生，如今她在杀手堆里能极限反杀，也就说得通了。没有全靠主角光环挡子弹，上一季留下的坑，这次都填得很漂亮。

李栋旭不如专心打架

李栋旭完全是“郑进湾2.0”升级版，一秒切换又丧又帅的杀神模式，“眼神杀”分分钟致命。鉴于他前几部爱情剧接连失利，看完只想劝他暂时放下谈恋爱，改走玄彬、池昌旭和苏志燮的动作男神路线。比起薄弱的罗曼史，悬疑动作题材明显更适合他，韩版阿汤哥这条赛道可以长期经营。

这季演技全员在线。玄理和冈田将生饰演的杀手姐弟档够抢眼，郑润厦饰演的巴比伦大Boss草薙仁更是意外惊喜。她冷血又疯批，还带点黑色幽默，英日韩三语切换自如，抢尽“疯”头。

冈田将生（中）饰演的杀手非常抢眼。（Disney+提供）

郑润厦（前）饰演的巴比伦大Boss冷血又疯批。（Disney+提供）

金慧峻也从第一季被保护的小女孩，升级为独当一面的购物中心掌舵人。身手虽然变强，遇险还是会慌，也会判断失误，没有一夜之间变成无敌女战神，反而让她的成长过程更有说服力。等了两年，最强叔侄终于并肩大杀四方，这才是观众想看的全面升级。

第二季火力全开却没失控，大结局虽略显仓促，还狂发“便当”（角色被赐死），所幸整体收得住。原本只求续集别翻车，没想到不只守住口碑，甚至超越首季。

这家购物中心重新开张后，没有只顾着炫耀新装修，卖的还是当初那批让人上瘾的狠货。