有观众认为台湾长寿剧集数太长，播出时间长达数年，剧情冗长拖沓，思想深度不足。也有人认为，台湾长寿剧是一种简单而亲切的陪伴。作为一名年轻人，我其实很喜欢追看这类剧集，因为剧中的家庭关系总能带给我一种熟悉感。而且台湾八点档的演员班底陪伴许多观众多年，也有一些是近几年出道的新晋演员，熟悉的面孔和新人不断进步的演技，让人即使换了一部剧，也依然有亲切感。乡土剧的老演员和新演员都在默默耕耘，用自己的努力为作品增添色彩。虽然剧情有时比较夸张，发展比较缓慢，但正是这份熟悉感，让我愿意继续追看，也希望给演员们的演技和努力一个肯定。一部剧能够陪伴观众这么多年，背后少不了演员们长时间的投入与坚持。所以大家不妨放下成见，好好拥抱这类剧，带着开放的心态欣赏。——年轻观众马克（XXX520）

谢谢阿信，大家才会机会再次见到F3在台上演出。庆幸自己买到新加坡演唱会的票。——Yao FangXia（早报娱乐脸书留言）

林伟文是很用功的演员。——ikerong（早报娱乐IG留言）

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