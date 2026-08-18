由FizzDragon制作的新加坡首部AI（人工智能）科幻片《火壤星洲》（Trace Project），8月9日国庆日当天下午2时在怡丰城嘉华戏院（GV Vivo City）第四影厅上映。票价为$21.50，一些买票进场的观众和看过预告片的网民痛批看了“AI垃圾”（AI Slop）。

《火壤星洲》预告片一出，立即引来不少网民挞伐。（互联网）

这部影片叙述2030年代后期，地球生态持续恶化，人类启动“火星足迹计划”，各国派遣宇航员前往火星建立新的文明。来自新加坡的普通青年林家俊，成为国家首位登陆火星的宇航员。随着探索深入，林家俊发现火星并非希望之地。当理想与现实碰撞，国家使命与回家的渴望交织，他面对一个终极问题：人类真正的未来，是逃离地球，还是学会守护自己的家园？

看过这部片的观众和媒体指出，64分钟的影片缺陷连连漏洞百出，例如主角袖子和背包上新加坡国旗的五颗星，竟变成六颗或七颗；片中军官穿的明显是他国军服；角色的表情、动作和美式腔调台词极不自然；打着新加坡国庆影片旗帜，但片中异族同胞几乎“绝迹”，不具“四大种族”代表性。影片甚至出现主角“隔空喝水”的严重纰漏，配音也多次发音错误。

《联合早报》网站、Instagram和脸书于12日发起“娱乐投票”，问读者是否想看这部惹争议的AI电影，截至17日，94.1%说不想看，只有5.9%说想看。电台UFM100.3针对同样话题进行民调，得到的回应是一面倒的“不想看”。

影片中男主角制服上的新加坡国旗，竟然不是五颗星，错得离谱。（YouTube预告片截图、互联网）

团队已修正国旗军服错误

FizzDragon创办人，31岁的工程师陈卓（Pax Chen）在映后交流会上说，获得新加坡电影协会（SFS）某人士建议，因此决定在国庆日推出此片。她将AI技术比作当年取代马车的汽车，认为AI能降低创作门槛，并透露影片由仅约10人的小团队用两三个月赶制出来，制作费约16万新元。

新加坡电影协会主席陈继贤接受《联合早报》短信访问时回应：“电影协会没有推荐或建议这部片子在任何时候公映。说实话，这部作品的存在，我是看了批评作品的社媒报道才知道。”

片中新加坡军官（右图）身上穿的明显是他国军服。（FizzDragon官网截图）

针对民调结果以及观众和网民的批评，记者访问陈卓，她说新加坡电影协会知道影片会在国庆日放映，但具体是谁向她建议，她不愿透露。

陈卓说：“我们确实没太注意到文化和政治敏感性，尤其电影在国庆日放映，所以引起较大的关注，事件就发酵了。片中出现的国旗和军服（错误），我们当时没注意到，收到反馈后，团队已一一修正。”

FizzDragon创办人陈卓坦承，AI作品制作流程仍需加固。（档案照）

陈卓补充：“由于这是更有弹性的AI创作，我们的处理方式会比较大胆激进些，也比较随意。观众或许认为传统电影艺术比较高冷，是严谨和严肃的，因此面对AI作品难免有一层电影滤镜。电影院放映影片就是一个商业行为，从我们创业心态来看，核心只是希望集合大家通过AI，创作更多元的故事。但我必须承认，AI作品制作流程仍需加固。”

其实FizzDragon早在一年多前就曾包下怡丰城嘉华戏院影厅，放映他们制作的90分钟首部AI长片《郑一嫂》。

观众有权力选择是否观赏

综合网民和观众对《火壤星洲》的看法，大致上有：“Free（免费）就看。因为如果不好看，可以停止”“没在片中看到我的马来和印度同胞邻居”“放在TikTok这种平台随便刷刷就Ok，花那么多钱去看AI Slop, no way！这让那些花心思制作的好片《奥德赛》《蜘蛛侠》《给阿嬷的情书》《我们不是陌生人》情何以堪？”“我不看AI作品，我们日常生活已经AI泛滥”。

新加坡电影协会主席陈继贤认为，AI无法取代电影创作中，人的温度与情感。（档案照）

《火壤星洲》在嘉华院线售票网站上的故事简介。（嘉华售票网站截图）

陈继贤说：“我本人对AI和一般科技的领域不熟悉。我认为AI不会（也不能）取代the human heart of filmmaking（电影创作中，人的温度与情感）。关键不是一部电影有没有AI成份，是观众有权力决定要不要观赏，有权力有自己的观后感，这也是影视业市场的本性。电影协会不排斥任何电影，也不会因为是AI或非AI作品而有预先的偏见。一切取决于观众。”

《火壤星洲》在嘉华戏院放映，连带让网民质疑院线筛选作品的流程。对此，嘉华院线发言人回应早报询问时说：“嘉华影院仅为这次放映活动提供场地，并未参与该片的制作、发行或销售，因此没有相关的票房详情。该片并非嘉华旗下的影片，（嘉华）亦未参与任何相关活动。”

《火壤星洲》只在国庆日做一次性放映。陈卓透露，FizzDragon已开放其网站平台，邀请所有本地观众免费观看这部电影，进行评价。