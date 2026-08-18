（北京讯）天后王菲和前夫李亚鹏的20岁女儿李嫣，近日被拍到与同母异父的姐姐窦靖童，以及姐姐的绯闻女友宋妍霏在北京聚餐。身高近175公分的李嫣当天一身简单黑色造型，走起路来气场十足，被指神复制王菲年轻时的神态。

李嫣出生时患有先天性唇腭裂，多年来接受数次修复手术，如今脸上已几乎看不出明显痕迹。现年20岁的她长得亭亭玉立，五官愈发精致。被拍到当天，李嫣身穿黑色细肩带背心搭配长裤，打扮简单随性，一头长发披肩。

窦靖童（右）抱着爱犬，与绯闻女友宋妍霏（左二）和妹妹李嫣（左）相聚。（互联网）

李嫣目前正在伦敦攻读艺术专业，暑假回到中国以志愿者身分投身嫣然天使基金公益活动。她虽然目前仍是大学生，但身高近175公分，身形高挑纤细，举手投足相当有模特儿架势，尤其走路时的神态及摆动双臂的动作，更让不少网民直呼看到王菲的影子，纷纷留言：“走路的样子跟妈妈一模一样”，“两只手臂一甩，那个劲头就出来了。”

王菲（后）和第一任前夫窦唯生下窦靖童（右）、与第二任前夫李亚鹏生下李嫣，母女三人感情很好。（互联网）

窦靖童2023年拍摄电视剧《她的生存之道》与宋妍霏结缘，两人绯闻至今传了约三年。

王菲8月8日刚迎来57岁生日，窦靖童结束《歌手》赛程后，与宋妍霏结伴前往云南大理，疑似一同为王菲低调庆生。之后王菲带着李嫣返回北京，窦靖童与宋妍霏则被指搭乘同一班机离开云南。如今两人又与李嫣一同聚餐，可见宋妍霏已获天后一家认可。