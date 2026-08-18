（台北讯）47岁吴建豪6月底无预警宣布再婚喜讯，在社媒晒出与另一半十指紧扣的照片。女方被起底是日本歌手荒卷绘美（Emi Aramaki）。吴建豪刚于上星期来新加坡开唱，也被本地网民野生捕获与新婚妻子甜蜜牵手逛滨海湾金沙。

两人于5月初在美国拉斯维加斯登记结婚，女方除了是歌手，也曾出演电影，还是毕业于伦敦大学历史系的高材生。台湾媒体《壹苹新闻网》接获读者爆料，称荒卷绘美谎报年龄并造假学历，对此，吴建豪透过相信音乐发声护爱。

据报道，有人爆料称荒卷绘美对外标榜35岁、是毕业于英国伦敦大学的高材生，但校友却“查无此人”，且海外圈盛传一组她过去一系列参加社交活动的照片，在2015至16年间频繁参加剑桥大学与伦敦国王学院等名校学生的社交聚会，却查不到她就学期间生活轨迹与毕业照，质疑她学历造假。

此外，荒卷绘美还被流出2013年参加高中毕业典礼的照片，时间推算2013年她的年纪为22岁，不可能为高中生，质疑她年纪也造假。

对此，吴建豪透过相信音乐澄清：“对于近日爆料者爆料和网路上流传的‘谎报年龄’、‘学历造假’的说法，均非事实”，并表示从未对外声称荒卷绘美年纪为35岁，“她的实际年龄为31岁，毕业于University College London（UCL，伦敦大学学院），相关资讯都可以被查证。这次正式的澄清，把事实说明白，希望这件事情到此为止。谢谢大家关心。”