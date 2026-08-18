（台北讯）林志颖近日出席匹克球相关活动时，谈及16岁长子Kimi近期因正面照曝光引发讨论，他希望外界别过度关注儿子，更不希望大家总是将父子俩放在一起比较，强调Kimi就是Kimi，鼓励儿子做自己。

对于Kimi未来是否会进入演艺圈，林志颖说夫妻俩并不排斥孩子踏入演艺圈，会尊重孩子的意愿。他透露，10岁儿子Jenson目前热爱音乐，主动学习钢琴、吉他等乐器，表演台风也相当稳健。若未来真的想出道，仍必须先通过自己这一关，希望儿子在面对星二代光环的同时，也能培养全方位的才华。

林志颖明年即将迎来出道35周年。他直言近期收到不少演唱会邀约，但他希望未来能够以完整巡演的形式回归，不想零散举办演出。今年10月的52岁生日，则会举办生日会并推出新歌。

林志颖近期跨界担任AEPL赛事大使，表示如今已经逐渐爱上匹克球，有机会也想找林俊杰一起切磋球技。林俊杰去年12月公开认网红女友七七，谈到好友的感情生活，林志颖被问到是否见过七七？他大方回说：“JJ的女朋友见过，很乖、很腼腆啊。”让外界对这段低调恋情多了一点想像。