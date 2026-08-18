由电台UFM100.3主办的华语流行歌曲排行榜“U选1000”于2026年迈入第14届，提名已于周一（8月17日）正式启动！活动开跑首日，UFM100.3已收到听众提名的超过350名歌手、逾1500首中文流行歌曲。

从陪伴一代人成长的经典金曲，到代表这个时代的新声音，“U选1000”再次将选择权交回听众手中。本届“U选1000”全民提名现已正式开启，即日起听众可上网ufm1003.sg提名你心中那首“不可遗忘的好歌”，共同决定今年的候选歌单。提名阶段将于28日截止。

本届“U选1000”将延续去年横跨40年华语乐坛黄金期的提名标准，完整呈现华语流行音乐的浩瀚长河。此外，在AI浪潮席卷全球、音乐创作步入全新时代的当下，本届谢绝AI歌手及AI歌曲参赛。

一首歌的走红，可以来自舞台、节目、话题与流量，但当所有包装卸下之后，它还会不会是你想一听再听的那首歌？去年榜单上出现了好几首因中国音乐综艺而走红的翻唱版本，本届决定不再纳入音综演唱版，力求让歌单回归歌曲本源，还原音乐最纯粹的魅力。

2026年“U选1000”终极倒数活动已定于10月3日（星期六）举行。届时，不仅将揭晓年度冠军歌曲，电台也盛情邀请所有听众齐聚一堂，共同为UFM100.3庆祝25岁生日。

更多详情可上网ufm1003.sg查阅，有关活动的最新消息可锁定电台广播。