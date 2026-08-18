（综合讯）中国大陆男星张凌赫因主演《逐玉》人气暴涨，不过人红是非多。近来，他被爆料“合照要收费”，甚至价格还从人民币4万元（约7567新元）一路飙至9万5000元（约1万7973新元），掀起热议。对此，张凌赫工作室昨天发声明，表示已委托律师正式提告，誓言追究到底。

日前，有八卦博主声称与张凌赫合照要收费，且在其因《逐玉》收获超高人气后，价格已经炒到近2万新元的天价。对此，张凌赫工作室昨天晒出律师声明，严正强调张凌赫及其团队从未开放任何付费合照活动，“所有与粉丝的合影（照）均为免费”。

粉丝怒指黄牛炒作

与此同时，张凌赫的粉丝指出，是黄牛看中张凌赫的超高热度，借机炒作合照机会，但相关收益全数流入黄牛口袋，和张凌赫本人毫无关系。有粉丝留言表示，“为什么我跟张凌赫合照是免费？”、“人红是非多”。张凌赫工作室在声明中说，已经针对散播谣言的账号进行搜证提告。

王嘉尔与粉丝合照是特定高级别门票的“福利”项目。（取自网络）

艺人合照确有明码标价

张凌赫工作室刚发声明表示与粉丝合照免费，但事实上，有不少粉丝与艺人的合影确实有“明码标价”，比如之前王嘉尔与粉丝在后台的合照，并非单独售卖的付费项目，而是包含在特定高级别门票（如海外巡演的VVIP／VIP门票）中的官方附赠福利。根据当时报道，门票原价是约2500人民币（约473新元），但后来被黄牛炒至8000人民币（约1516新元）或更高价格。

另外，许多资深艺人也去了中国大陆景区，以角色扮演身份与游客互动，比如杭州宋城的翁虹，穿红衣扮 “猫妖妙妙” 跳舞；马景涛也重现经典角色，在景区与粉丝合照赚钱。