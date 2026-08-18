新加坡艺人黄俊雄和李腾8月18日分别在各自的社媒账号上向爱犬告别。

黄俊雄在IG贴出多张与狗狗“Bagel”的照片悼念爱犬。他回忆，九年前从收容所领养Bagel时，它已经是一只高龄犬。他形容Bagel是真正的战士，“它从不曾因疼痛而面露痛苦，也从未因打针而哀叫。”

黄俊雄在兽医的建议下，决定让Bagel安乐离世。他说：“它的眼睛依然明亮而有神，尽管身体已经变得虚弱而衰老。它当时可能已经在承受痛苦，而兽医也判断，它的时间或许只剩下几天。做出这个决定真的非常艰难，我至今仍感到内疚，也因为觉得自己在它晚年时本可以为它做得更好。”

与爱犬道别，黄俊雄止不住泪水。（取自黄俊雄IG）

黄俊雄感谢Bagel这些年来的陪伴，“无论它现在身处何方，我都希望它能快乐、自由，继续做那个即使面对逆境与挑战，也依然不争不抢、乐天随和的女孩。如果真的有来世，希望它拥有一个更美好、更轻松的一生。Bagel，我从你身上，以及你那坚韧不拔、百折不挠的精神中，学到了太多太多。

李腾：遗憾最后没能在你身边

无独有偶，李腾的爱犬“Bali”也离开了。他在IG贴出多张与狗狗的合照，忆述爱犬来到他们家的经过。原来，Bali本来是他房客的狗狗，后来房客离开新加坡无法把它带走，李腾不想它变成流浪狗，决定把它留下来，“没想到这一留，就是13年。你也从‘别人家的狗狗’，慢慢变成了我们的家人变成家里那只默默守护着我们的‘护家神兽’。”

李腾在文中透露，过去几个礼拜Bali突然生病，“每天听到你的呻吟真的很心疼。前天才刚带你去看医生回诊，我希望你可以舒服一点，不要那么辛苦。或许你是不想让我亲眼看见你离开吧，偏偏趁我出国的时候安安静静地停止了呼吸。很遗憾最后没能在你身边，以后不用再痛了，去天堂好好吃、好好喝、好好跑，也不要再歪头吃脚脚了啦。一路好走，我们会一直想你的。”