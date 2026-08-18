（首尔讯）韩国影帝刘亚仁（Yoo Ah-in）2023年卷入吸毒案，去年7月获缓刑定谳，8月18日确定复出。他现身《破墓》导演张在现新片“Vampir”剧本研读会，演出阵容还包括李星民、李浚赫、新生代女团“H//PE Princess”成员DOI、尹敬浩和崔显旭。

现年39岁的刘亚仁涉嫌施打俗称“牛奶针”的异丙酚、吸食大麻等至少7种毒品，一审被判刑1年，当庭遭羁押。去年2月二审，获2年缓刑且获释，同年7月韩国最高法院做出最终判决，判处有期徒刑1年、缓刑2年、罚锾200万韩元（约1808新元），维持二审判决定谳。

刘亚仁消失幕前3年，近日接连传出G-Dragon的经纪公司“Galaxy Corporation”开出50亿韩元（约450万新元）合约邀他加盟，以及主演张在现执导的新片“Vampir”等。

“Vampir”走诡秘惊悚路线，故事一名杀手接受神父委托，追查神秘异教组织所引发的一连串事件。电影预计于2028年上映。

片中刘亚仁饰演追捕异教组织的杀手，原本在任何状况下都不会动摇，但面对神秘生物时逐渐变化；李星民饰演神父，为了信念而打破禁忌，挣扎于责任感与罪恶感之间；李浚赫饰演渴望永生的异教徒，散发犀利冰冷的气场。

17岁的DOI从1000比1的激烈试镜中脱颖而出，饰演神秘少女；尹敬浩饰演和异教徒同行的走私掮客；崔显旭饰演肩负可疑使命的美军少尉，为全片增添紧张感。