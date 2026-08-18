《联合早报》今年4月报道，韩星朴恩斌（Park Eun-bin）和梁世宗（Yang Se-jong）在新加坡拍摄韩剧《毛骨悚然的爱情》（Spooky in Love）。这些在本地取景的片段，已于8月15及16日播出的第9、10集中曝光。

剧集讲述能看见鬼魂的财阀继承女千汝丽（朴恩斌饰）与极度惧怕鬼魂的检察官马康旭（梁世宗饰），因一桩长期未破的悬案产生交集，一起展开调查。两人由最初的冲突逐渐发展为有默契的搭档，并在相处过程中逐渐萌生爱意。

剧中，这对情侣的足迹遍布全岛，包括圣淘沙名胜世界、克拉码头、甘榜格南、老巴刹、金禧桥（Jubilee Bridge）等。

朴恩斌在剧里饰演能看见鬼魂的财阀女千汝丽，遇上害怕鬼魂的检察官马康旭（梁世宗饰），两人在相处过程中逐渐萌生爱意。（取自tvN Drama脸书）

值得一提的是，“Ah Boy”吴清樑也在该剧第9集中客串，饰演一名商人，并与韩国限定男团Wanna One成员出身的邕圣祐（Ong Seong-wu）有短暂的对手戏。

吴清樑（上图）在第9集中客串，饰演一名商人，与邕圣祐（下图右）有短暂的对手戏。（截自Netflix）

《毛骨悚然的恋爱》备受本地观众青睐，名列Netflix新加坡排行榜冠军，并已连续四周跻身前十榜单。全剧共12集，将于8月23日播出大结局。