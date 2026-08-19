狂坠：波音大调查2

Freefall: A Reckoning for Boeing

可在Netflix观看

调查类纪录片《狂坠：波音大调查2》将镜头对准波音公司近年的企业危机，核心高层的利益勾结，以及系统性的飞安漏洞。

影片的创作契机和主线之一，源于波音前质量检查员、著名的内部“吹哨者”John Barnett（约翰巴尼特）在南卡罗来纳州被发现不幸身亡的真实事件。他曾长期揭露波音工厂的生产乱象，他的离世在社会上引发了关于“企业打击报复”的震撼与争议。

纪录片采访了多名波音内部员工及管理人员。他们控诉波音公司内部根深蒂固的“利益至上、压缩成本、掩盖问题”的畸形企业文化。

血祭

Blood Sacrifice

8月20日起可在Netflix观看

五集的《血祭》是Netflix推出的全新瑞典犯罪惊悚影集。故事发生在永昼、阳光难掩阴暗的斯德哥尔摩盛夏。两名警察在查案过程中遭遇极其残忍的虐杀，惨案震惊警界，更拉开了一场针对警察的恐怖连环谋杀序幕。

随着凶手的挑衅升级，遇害者人数不断增加，负责调查的警探托马斯贝里（Jakob Oftebro雅各布奥福特布罗饰）于是向疏远多年的父亲——前资深警探阿尔弗雷德贝里（Peter Andersson彼得安德森饰）求助。父子俩在调查过程中发现，这是一场精心策划的“血祭”复仇计划，而且连环杀警案背后的动机，似乎与阿尔弗雷德几十年前经手的一桩陈年旧案，以及两代警察内部隐藏的丑闻有关。