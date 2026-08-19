从柴米油盐的市井百态，到紧扣时代脉搏的社会热点，半个世纪以来，TVB处境剧以质朴的烟火气与轻松幽默的手法，将大众关切的议题搬上荧幕。随着播映长达九年半的长寿处境剧《爱·回家之开心速递》（简称《开心速递》）于8月7日圆满落幕，由新班底打造的《爱·回家之三代同糖》（简称《三代》）上周一（8月10日）接档播出。

香港的“处境剧”“处境喜剧”，中国大陆的“情景喜剧”，以及欧美的“sitcom”（situation comedy），本质上是同一种剧集类型：演员和场景相对固定，每集二三十分钟，聚焦并解决一个小矛盾。虽然有主线剧情贯穿，但各集独立成篇，剧情诙谐，充满生活气息，即使跳看也能轻松理解，没有追剧压力。

2000年代的处境剧包括古装版《皆大欢喜》（左图），以及由罗永贤担任监制的《高朋满座》（右图）。（互联网）

从20世纪1970年代开创先河的《七十三》《同屋共住》，1980年代写实的《香港八一》至《香港八六》系列，1990年代脍炙人口的《真情》《卡拉屋企》，千禧年代的《男亲女爱》《皆大欢喜》《同事三分亲》等，再到2010年代长盛不衰的《爱·回家》系列——不知不觉间，TVB处境剧已陪伴观众走过了50多年。

作为拥有30多年影视经验的资深制作人，TVB金牌监制罗永贤的作品涵盖多种剧型，包括《随时候命》《仁心解码》《大太监》及《白色强人》系列等；早在2006年，他就曾担任处境剧《高朋满座》的监制。

罗永贤接受《联合早报》访问时以录音作答，他说，无论是古装或时装、篇幅长短，任何类型的创作皆是挑战。“三代同堂的处境剧，我在20年前也处理过。我觉得《三代同糖》是挑战，但不是一个新挑战，因为不同年代，我们面对的人际关系，以及人的思想观念都不同，喜剧或戏剧也会有不同效果。”他说，希望此次能以全新的思维与视角去讲述当代都市人的故事。

处境剧价值在陪伴

面对全球影视环境挑战，TVB仍坚持创作处境剧，罗永贤认为其核心价值在于“陪伴”，许多人仍习惯每晚与家人边吃饭边看剧，“这种不费脑、能让人轻松一笑的戏，就是处境剧的价值所在。”他指出，TVB处境剧的魅力在于其浓厚烟火气，“它贴近观众与生活，已经成为了TVB的标志。”

这种不费脑、能让人轻松一笑的戏，就是处境剧的价值所在。它贴近观众与生活，已经成为了TVB的标志。——罗永贤

尽管如今短剧崛起，不少观众已习惯倍速和碎片化观影，罗永贤相信，处境剧依然有其立足之地。他指出，现在观众在戏剧类型和观影平台方面有更多选择，“我觉得大家各自修行。要留住观众，最基本是好的内容与节奏把握。不同篇幅的作品各有特色，两分钟一集的微短剧是一种观影方式，二三十分钟的篇幅也能以明快节奏讲好一个故事。”

刚落幕的长寿处境剧《爱·回家之开心速递》，陪伴了观众长达九年半。（互联网）

对于《开心速递》创下2800多集超长纪录，罗永贤直言无意追赶：“拍一部好戏，观众喜欢就够了。最重要的是留给观众的记忆与情感，而不在于集数多少。”

吴若希首次参演处境剧，并担任《三代》女主角之一。她接受《联合早报》访问时说，无论时代如何变迁，人们对于一家人“齐齐整整”吃晚饭的期盼从未改变；处境剧的存在，正是为了给现代家庭提供共同娱乐与话题。她指出，现代人生活压力繁重，处境剧通过喜剧手法展现普通家庭的琐事与烦恼，传递出“只要一家人互相支持，任何难题都能迎刃而解”的温情，也体现了TVB经典台词“做人最紧要系开心”（做人最重要就是开心）的豁达乐观精神。

当年参演《皆大欢喜》的车婉婉，则是时隔20多年后出演处境剧《三代》。她受访时说，一部成功的处境剧必须充满温情与爱，在短短半小时内为观众送上欢笑之余，还能留下一抹温暖的余韵。

磨炼新人提升知名度

在香港，处境剧向来被视为新人磨炼演技、积累观众缘的摇篮。

1980年代，影帝吴镇宇参演了《香港八二》《公私三文治》，视帝郭晋安也曾在《同居三人组》《依家有喜》中尝试不同角色。前几年，TVB小生周嘉洛凭借《开心速递》打开知名度，并以剧中“金城安”一角获得2019年“万千星辉颁奖典礼”最佳男配角，随后在多部剧中担任主角。

TVB小生周嘉洛（右图）凭《爱·回家之开心速递》打开知名度与磨练演技，郭晋安（右图右）在1990年《同居三人组》担任主演之一，林忆莲曾客串饰演他的童年好友。

罗永贤认为，处境剧每周一至五定时播出，能让观众像熟悉家人一样接纳演员，从而提升演员知名度。此外，高强度的拍摄节奏也为演员提供磨炼演技的机会，助演员更快成熟。

车婉婉补充，尤其是在“三机拍摄”模式下，可训练演员迅速掌握镜头机位、走位和灯光等技术细节。“这些我当年拍《皆大欢喜》时就已略有所学。虽然之后拍了其他作品，但现在回来拍《三代同糖》，很快便找回拍处境剧的节奏。”

吴若希坦言，参演《三代》并非为了“入屋”（指角色深入民心），而是向往轻松愉快的工作氛围；在她看来，处境剧带有喜剧元素，拍摄过程更开心。作为处境剧新人，她观察到像车婉婉有经验的演员，懂得配合镜头和机位，这些技巧是她需要学习的。

李伟健戏里戏外都叫Terry

虽说处境剧是“练兵场”，但演员长期扮演同一个角色，难免担忧被定型。

《爱·回家之三代同糖》故事聚焦唐家三代，包括唐芯（李茵彤饰，左起）、曹嘉聪（李伟健饰）、唐曹嘉冰（车婉婉饰）和唐万里（吴若希饰）。（取自TVB Weekly）

在刚收官的《开心速递》中，李伟健饰演的单纯富二代“Terry龙力王”深入人心，此次他在《三代》也沿用“Terry”这个名字。有趣的是，在过去几辑《爱·回家》中，他饰演的角色，从律师到导演等，无一例外都叫Terry，堪称TVB的“Terry专业户”。

李伟健告诉早报，他很喜欢自己在不同阶段诠释的Terry，因此不将“定型”视为枷锁。“我以前比较安静，未必像大家在剧里看到的那么开朗热血。但演了这么多年Terry，我也变开朗了，每天都会提醒自己要充满欢乐和正能量。”多年前，他甚至将英文名改成Terry，自然不介意与角色划上等号。

要判断一个角色是否真正“入屋”，最直接的标准莫过于演员走在街上，路人能喊出他戏里的名字。李伟健透露，早在十多年前，便第一次在街上被喊“Terry”，“当然开心有人记得自己演的角色。”如今作为《三代》主要演员之一，他坦言面临全新挑战：“我想继续为观众带来欢乐，但又希望新的Terry能给大家不一样的感觉，我还在努力适应中。”

谈及演员被定型的顾虑，罗永贤认为凡事皆有两面，关键不在是否被定型，而在角色本身是否成功。“有的人一辈子只演一种角色，只要演得好，那就是成功。反之，有的人演过无数角色，却没有一个能让观众记住，那便是失败。”

TVB金牌监制罗永贤继《高朋满座》20年后，再次操刀处境剧，担任《爱·回家之三代同糖》监制。（档案照）

吴若希则担心长期演同类角色会消磨对演戏的热情。她透露，一旦察觉表演开始像“例行公事”，便会主动去上表演课，借课堂洗去疲态，再以旁观者的角度重新审视角色。她说：“每拍完一部剧，我都会去上课，这是我一直以来的习惯，我觉得这样能有效消除因重复带来的倦怠感。”

处境剧的挑战在于未知

与常规电视剧相比，处境剧在叙事结构、制作周期和拍摄节奏上，都给演员带来不同挑战。由于开工时间相对固定，它常被一些演员视为演艺生涯中的“梦幻舒适圈”。

车婉婉近年来参演了《新闻女王》《太阳星辰》《痞子无间道》等剧。在谈到常规剧和处境剧的区别时，她指出，拍摄20集电视剧，进组时就能“看到终点”：“我知道拍三个月就会杀青。而处境剧的挑战在于它的未知——随时可能有演员加入或离开，故事走向也伴随着无限变数。”

她坦言自己多年未拍处境剧，与《三代》中许多演员亦是首次合作，大家须迅速建立默契，以适应独特的拍摄节奏和模式。

车婉婉（左）暌违20年再拍处境剧，在《爱·回家之三代同糖》中饰演李茵彤（右）的外婆。（互联网）

至于“舒适圈”之说，车婉婉直言：“在开播前要赶拍十几集的‘存货’，我最近每天都挺‘chur’（广东话，意指工作强度高、极度绷紧）的，完全没有进入舒适圈的感觉！”

吴若希则喜欢处境剧“上班式”的拍摄，认为它不像常规剧有固定的起止，而是“一日接一日”，剧本还会紧扣社会热点和观众反馈即时微调，充满了未知与变化。她笑道：“第一次演处境剧，最大感受是，我的‘上班时间’会很稳定！”

她还提到，一般电视剧拍三个月就“散伙”，处境剧则至少拍上半年，演员们朝夕相对，相处时间甚至与陪伴家人的时间一样多，感觉就像多了一班“家人”。

新剧从日常挖掘有趣题材

经典处境剧往往少不一个凝聚观众情感的“灵魂场景”；如《开心速递》中承载无数故事的“速熊运输”办公室，以及古装版《皆大欢喜》里充满市井温情的酒楼“洞蜜园”。

《爱·回家之三代同糖》将剧集的“灵魂场景”设在跨世代公关公司，图为饰演公关公司员工的洪曼芹（左起）、周志康、何依婷、容天佑、吴若希、赵浚承和林沚羿。（取自TVB Weekly）

《三代》则将核心舞台设在一家跨世代公关公司。罗永贤指出，选择公关行业是因为它能接触到各行各业和不同阶层，便于展开故事，并展现现代女性在职场中的主导地位。他认为处境剧类型多样，喜剧也有“high comedy”（高级喜剧）与“low comedy”（通俗喜剧）之分；与《开心速递》时而天马行空的风格不同，《三代》更倾向于写实，从日常生活中挖掘有趣题材。

选角方面，罗永贤说，车婉婉、吴若希与李茵彤皆契合角色独立坚强、自觉自省的现代女性形象。提及李伟健作为《爱·回家》系列的“四朝元老”，是目前唯一从《开心速递》过渡到《三代》的主要演员，罗永贤说：“我们创作的角色是一个大智若愚，又有点艺术家气质的业余漫画家，李伟健很适合这个设定。”他透露，虽然李伟健在开篇阶段率先登场，但后续还会加入其他观众熟悉的面孔。

至于李伟健在剧中沿用“Terry”的名字，罗永贤解释，一方面是因为“Terry”已成为他的代名词，另一方面是为了承载大家的情怀记忆，让新“Terry”一登场就让人感到亲切。

李伟健（右）认为，刘丹（左）是真正且唯一的“处境剧之王”。（互联网）

从《香港八一》的“伦百通”，《真情》的“叉烧炳”，《皆大欢喜》的皇帝，再到深耕九年多的《爱·回家》系列，资深演员刘丹过去45年塑造无数经典角色，堪称“处境剧元祖”。对于被称为“刘丹接班人”，李伟健谦虚回应：“当然不能与丹爷相提并论，他才是真正且唯一的‘处境剧之王’。”