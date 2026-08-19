属于我的孩子

A Child of My Own

可在Netflix观看

“我之所以想成为母亲，或许是为了满足他人对我的期待”。

改编自2009年墨西哥真实案件的纪录片，《属于我的孩子》讲述Alejandra（亚历山德拉）在经历多次流产后，面对来自夫家以及社会对女性“传宗接代”的期待，丈夫又坚决不愿意领养，最终被逼至极限，选择伪造怀孕。

在预产期前一天，这名医疗工作者在自己工作的墨西哥医院偷走了一名女婴。纪录片通过专业演员的演绎和真实史料的运用，呈现当事人亚历山德拉如何在时代背景的逼迫下产生幻想，并一步步被推入深渊。而当困难来临时，家人究竟是避风港，还是一个沉重的枷锁？

当媒体和世界都把重点聚焦在绑架案时，导演Maite Alberdi（梅特阿尔贝蒂）选择把镜头聚焦到假孕和偷婴背后的动机。曾两次获奥斯卡最佳纪录片提名的她，在发布于“Inside the Art House”IG上的一个线上采访中，分享如果她把纪录片的内容局限在新闻报道范围内，那么观众看到的内容将截然不同。“把事件包装成一部犯罪纪实作品很容易，但（我想）关注的并不是发生了什么，而是为什么会发生。”

为说服自己而构建幻想

梅特阿尔贝蒂选择在纪录片前50分钟大量运用专业演员，重现亚历山德拉作案前的内心想法。（互联网）

对此，梅特阿尔贝蒂选择在纪录片前50分钟大量运用专业演员，对亚历山德拉为说服自己而构建出的幻想与自我安慰进行重现。从遇见女婴生母Mayra（梅拉），到生母答应将女婴给她，这些根据亚历山德拉陈述演绎出来的片段，实际上都是她为自己寻找的一条退路。

这些幻想或许能让亚历山德拉在抱走孩子时少一些愧疚，也让她继续相信，即使无法保住孩子，她终究仍能拥有一个属于自己的孩子。

亚历山德拉的“迎婴派对”被粉色与梦幻般的布置包围，象征她即将成为母亲的喜悦。（互联网）

影片中，亚历山德拉的“迎婴派对”（Baby Shower）被粉色与梦幻般的布置包围，气球、甜点等元素似乎将“迎接新生命”的喜悦无限放大。这样的画面乍看之下或许有些夸张，但影片中的布置与史料十分接近。

这一情节带出女性担起母亲角色的喜悦，以及能够孕育一条新生命的使命感。这也正是当时家庭与社会赋予女性的角色与期待——成为母亲，被视为女性人生中理所当然的一部分。然而，当一个人长期活在他人的期待中，这种期待也会逐渐演变成她自己的目标。

社会压力下何谓母亲

亚历山德拉至今并不否认自己抱走他人的孩子，但她声称在生产前五个月便认识梅拉。当时梅拉已育有一子，却因腹中孩子的生父拒绝负责，只能在堕胎与送走孩子之间做出选择。然而，这一说法与梅拉的产前记录并不吻合。面对亚历山德拉的解释，梅拉在纪录片中反问：“如果你真的要把孩子送走，又怎么会选择在医院里这么做？”

当然，这部作品并不是导演在为亚历山德拉开脱。相反地，导演希望通过这起事件，揭示现代社会仍然存在的困境——当怀孕、生子被视为女性的职责，甚至是婚姻中的一项里程碑，那些无法生育或无法符合社会标准中“母亲”角色的女性，又该何去何从？而真正成为母亲的，究竟只是生下一个孩子，还是愿意承担起养育、陪伴与爱一个生命的责任？