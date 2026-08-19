刘怡伶告别经纪公司成为自由身，自立门户注册Base A28公司发展演艺事业。她告诉《联合早报》，当自己老板的第一件事，是先想公司的名字。“挺难的，但也很有趣，听起来好像是一件小事，但（完成注册手续）看到白纸黑字时，像是正式的开始，也感觉更真实。这也是我第一次认真思考，事业新篇章的样子。”

刘怡伶早前在社媒分享新动态，离开合作四年的经纪公司Wild。在拍英语长剧“Yes Captain！”的她，通过短信告诉早报，决定自己去留的关键，在于诚实回答一个问题：“我留下是因为舒适和熟悉感，还是这真的是我梦寐以求的所在？”

她经过感性与理性的拔河后，做出离开舒适圈独立工作的决定。“最大的动力是我感觉自己已经准备好迈出下一步，能以不同的方式自我挑战。我也好奇，我能为自己创造出什么、能探索什么。最兴奋的部分是有更大的自主权，掌控事业和未来的选择。”

过去四年有经纪公司挡风遮雨和规划事业，刘怡伶对前东家充满感激，并说自己学到很多。现在把自己抽离舒适圈，以独立身份在充满未知的演艺圈闯荡，她说：“兴奋与不确定的感觉让我觉得现在就是该做出新尝试的时刻。说实话，我还在摸索这个新篇章会是什么模样，但这也是令我兴奋的部分。”

她补充，决定离开之前一度百感交集，但拍板之后如释重负。“最终，兴奋掩盖了恐惧。”

计划保密不排除唱歌

成为自己的老板除了有更多自由和自主权，却也意味将须要扛更多责任。刘怡伶不讳言：“这令人畏惧，因为有更多的事情须要考虑和管理，我也在摸索和学习。”

她蓄势待发，不过对于未来动态保持神秘。“确实在筹备一些计划，但我现在还不想透露太多。非常兴奋能有新的机会和尝试，希望能为大家带来惊喜。”

刘怡伶2012年曾以韩国女团SKarf团长身份闯韩。问她未来是否有音乐计划时，她说：“我一直都很喜欢音乐，所以我不会排除任何可能性。我认为这个新的开始给我探索自己不同面貌的自由，非常期待。”

曾在意别人的眼光

刘怡伶2018年从韩国回到新加坡发展事业，回望一路上的高山和低谷，她感觉自己不断成长。“无论事情进展顺利还是充满挑战，我都从每一次经历中获益匪浅。”

她坦言：“刚开始的时候，我非常在意别人对我的看法。随着成长，我越来越能理解什么才是真正适合自己，什么才是自己真正想要的。”

现在的她更有自信，也更相信自己的直觉。“有一段时间，我觉得必须对未来的职业发展拟定很明确的计划，但我后来明白，人生不是这样的。我给自己空间思考自己真正想要的是什么，而不是我认为自己应该想要什么。这也是促使我决定独立发展的部分原因。”