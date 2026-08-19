31岁的台湾歌手蔡佩轩在2025年嫁给新加坡籍老公，如今为了家庭和工作两边跑，兼顾音乐事业和婚姻。

蔡佩轩近日回到新加坡，接受《联合早报》访问时分享自己如何从药剂师专业跨界成为歌手。2016年，她在加拿大攻读药学系时，在朋友鼓励下，开始把翻唱和原创作品上传到YouTube。当时亚洲YouTube市场刚起步，她有幸赶上早期流量红利，逐渐累积了一批粉丝。

蔡佩轩目前正慢慢花时间适应新加坡的生活，也希望未来能在这里建立属于自己的家庭。（特约摄影陈来福）

YouTube频道起步后，台湾脸书平台“台湾达人秀”邀请她做直播。为了配合台湾的黄金时段，人在加拿大的她每周有三天必须清晨5点起床，连续直播两个小时。直播结束后，她只能小睡10分钟，再搭一个半小时的车到学校上课、考试；回家后，还要继续准备课业和直播内容。

疫情期间曾想放弃音乐

2018年，蔡佩轩大学毕业，并成功取得药剂师执照。同年，她写下毕业歌《青春有你》。这首歌走红后，不仅被编入台湾中学音乐教材，也成为不少学校的毕业歌曲，让她的音乐开始受到关注。

之后，她签约唱片公司，正准备宣传首张专辑时，却遇上了冠病疫情暴发，所有演出与宣传工作被迫停摆。她回忆：“那时候真的觉得很绝望，因为完全没有工作，好几个月都没有任何收入。那时我会忍不住想，我在加拿大当药剂师的朋友，他们工作稳定，薪水也很高。还好后来情况慢慢好转了。”

2023年，她回到加拿大休息了一年，期间曾认真考虑过放弃音乐，回归稳定的药剂师工作。不过经过沉淀，她最终仍决定重新出发，以独立歌手身份继续音乐之路，并积极经营社交媒体，为自己的作品寻找更多被听见的机会。

蔡佩轩2025年发行婚曲《卡农in Love》，并同步宣布结婚消息，让不少歌迷惊喜。她笑说：“当时我其实有点紧张，因为不确定粉丝会有什么反应。毕竟我还有一些男粉丝，会担心他们退粉。没想到他们都非常支持我。”歌曲曝光后，被称为“婚礼神曲”，在YouTube累计超过360万人次播放量，同时也再次被编入中学教科书。

为求婚仪式设下“七大标准”

谈到与丈夫J先生的相识过程，蔡佩轩分享，两人是在台湾认识的，并于2023年开始交往。当时，前唱片公司介绍她到一家健身房谈项目合作。第一天上完课后，她满身大汗，身为健身房经营者的J先生便邀请她一起喝咖啡，顺便讨论合作细节。“因为我们两个人都是基督徒，所以他还带我去他的教会。后来我们越来越熟，我也觉得这个人蛮好的。”

蔡佩轩（左）和丈夫J先生在台湾相识，今年第一次到丈夫家过年。（取自蔡佩轩IG）

不过，因为工作关系，两人得谈远距离恋爱。交往一年多后，J向蔡佩轩求婚，把她“锁定”。蔡佩轩笑说，自己曾为求婚设下“七大标准”：要有美甲，要化妆，要有人记录，要有惊喜，现场不要太多人，希望在户外，而且要在水边。J相当用心，一一达成了这些条件。最终，蔡佩轩在台北大湖公园甜蜜答应求婚。

体验新加坡文化

身为“新加坡媳妇”的蔡佩轩在今年农历新年，第一次到老公家过年，体验了交换橘子、捞鱼生和派红包等本地习俗。她也观察到新加坡与台湾社会氛围的不同。比如演出时，台湾观众通常比较热情外放，相比之下，新加坡观众显得安静许多。她起初还以为大家不喜欢她的表演，直到演出结束后，观众纷纷上前来告诉她很喜欢她的音乐，她才发现：“原来大家是外冷内热！”

蔡佩轩在新加坡体验到和台湾的社会文化不同。（特约摄影陈来福）

蔡佩轩也觉得，新加坡人说话和做事更直接，公事公办、效率高，在形象上也相对放松。或许因为天气炎热，即使穿着睡衣出门，大家也觉得很正常，这让她在新加坡能更自在地做自己。

J先生目前从事健身房咨询顾问工作，但因家人生病，须要留在新加坡照顾家人。蔡佩轩的音乐工作重心则大多在台湾，最近拿到长期探访准证的她，只要行程允许，就会飞来新加坡陪伴丈夫。两人有时一个月只能见上一两次，婚后依然持续着远距离生活。她说：“我现在在慢慢花时间适应新加坡，希望未来可以在这里建立自己的家庭。”

工作方面，她则继续经营YouTube内容，也在筹备《伤心药房》的音乐企划，希望年底能够推出新专辑。