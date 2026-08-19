（台北讯）台湾女子天团S.H.E成员Selina（任家萱）近年将生活重心放在家庭，鲜少出现在大众面前，社媒也已有半年未更新。近日，台媒目击Selina，曝光她的近况。

S.H.E自2018年与华研国际合约期满后，维持“单飞不解散”的模式。多年未合体开演唱会的她们，日前传出已敲定明年大巨蛋档期，引发网民热议。不过，Hebe已亲自否认这一消息。

Ella（陈嘉桦）与Hebe（田馥甄）仍活跃在演艺圈，媒体巧遇正在享受“Me Time”的 Selina，发现她的生活依旧相当充实。

7 月 22 日中午，媒体在7月22日中午在台北天母巧遇Selina另一半小徐的车辆，两人和保姆三人下车接儿子“小腰果”。当时小腰果由爸爸抱着，脸上满是笑容，还开心地与Selina玩闹，画面十分温馨。

回家途中，Selina下车购买午餐，到了家门口，小腰果突然哭闹，Selina与保姆连哄带劝，还是难以安抚。下午1时半，Selina独自搭乘厢型车出门，先到美甲店做指甲，完成后回家，约半小时后再度搭车外出，前往信义区一间健康管理中心，进行约一小时的健身课程。

傍晚5时半，健身结束后，Selina前往一处商业大楼内的速食汉堡店独自用餐。随后，一名疑似昔日助理的人前来会合，两人一起走到一家新开幕的匹克球俱乐部。晚上9时半，经过三个多小时运动后，Selina一行人走出俱乐部，并搭乘Selina的车离开。不久后，车辆驶往附近一间营业至深夜的知名面店用餐补充体力。晚上10时许，Selina 与两名友人道别后，独自搭车返回天母住处。

至于S.H.E明年将在大巨蛋开唱的传闻，有粉丝在Hebe社媒留言询问。Hebe亲自否认后，让不少期待三人重返舞台的歌迷感到失望。随后，Hebe进一步解释，之所以特别回应，是担心歌迷因演唱会传闻遭不法人士利用，误信可提前代购门票等消息而受骗，因此才决定公开澄清，并强调：“不是故意要让你们失望的。”