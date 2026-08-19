（首尔讯）韩团Blackpink成员Jennie在14日登上日本“Summer Sonic 2026”舞台，演出后却被疯传疑似恶意造假的走光视频。对此，她所属经纪公司于18日发布声明，将针对恶意散播谣言与伪造影像的行为，采取民事及刑事法律手段。

经纪公司OA娱乐在声明中称，目前已与专业法律代理人合作搜证，锁定故意加工艺人外貌、散播未经授权画面，以及结合侮辱性言论等违法行为。公司强调，在处理过程中不会进行任何和解或宽贷，并将结合粉丝举报与持续监控机制，通过法律途径全力维护Jennie的人格权。

此前，Jennie在“Summer Sonic 2026”14日的千叶场担任压轴演出。表演结束后，网络上迅速流传一段疑似她服装滑落、看似走光的画面，引发“走光意外”与“AI 恶意造假”的争论。随后，Jennie在16日的大阪演出中又遇到麦克风故障等突发状况。

她事后在社媒发文写下心声，感叹“意料之外的瞬间真的很多，美好的瞬间与辛苦的瞬间也很多”，“不可能事事都完美”。

另一方面，Blackpink在8月8日举办10周年活动，却衍生不少争议，成员Jisoo和Rose皆发文道歉。Jennie也在17日发表心声：“应该是要分享10周年的日子，却留下了遗憾，在我的立场上没有辩解的余地，只有满满的道歉。”

她也说：“过去10年，多亏了大家，我们才能拥有一段再也无法重来、无可取代的珍贵时光。每一个瞬间，都是因为有 BLINK（粉丝昵称）给予的爱，才让我们一路成长，并描绘出更远大的未来。”同时强调不会忘记过去这段时间里所学到、感受到的一切，并感谢歌迷10年来的陪伴与支持。