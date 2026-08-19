（吉隆坡讯）香港影帝张家辉和台湾影帝阮经天近日在吉隆坡街头被“野生捕获”，引发外界猜测两人在马来西亚现身是否与新片有关。原来两人是为了新电影作品《荡荡荡寇志》到吉隆坡取景，台湾演员宋芸桦和刘子铨也同时现身片场。

由黄精甫执导的《荡荡荡寇志》是一部现代武侠黑帮电影。此次他带着自家班底到吉隆坡取景，这是他与阮经天继《周处除三害》等作品后第三度合作，两位影帝也是第三次合作。

宋芸桦也在片场现身。（互联网）

剧组15日傍晚来到吉隆坡火车总站一带搭景，现场出动大型摄影器材及水车，还有50至60名工作人员忙着准备。由于剧组在路边取景，而且现场阵仗不小，吸引不少路过民众好奇围观。

阮经天在晚间现身片场，以深蓝色花衬衫搭配狼尾头造型亮相。张家辉随后以白色西装搭配黑裤现身，他留着一头长发，造型抢眼。吸睛的是他身上的白色西装布满斑斑血迹，身边还有数名“跟班”随行，气场十足。

张家辉的白色西装布满血迹。（互联网）

正式开拍后，张家辉杀气腾腾地走向停车场，阮经天则突然从前方怒气冲冲现身，对着张家辉激动叫骂，两人正面交锋，现场火药味十足。为捕捉最佳效果，这场戏重拍数小时至深夜，但两名演员始终保持专注，相当敬业。

台湾女演员宋芸桦稍后也以一身朋克造型现身片场。她与导演一同步入火车站内，现场也可见到留着平头的台湾男演员刘子铨。两人与张家辉、阮经天碰面后有说有笑，现场气氛轻松。