中国低成本动画电影《牛来》因剧情空洞、制作粗糙，被不少观众冠上“2026年中国大陆暑期档现象级烂片”之名，没想到一个“烂”字，反而让它意外爆红。

《牛来》8月5日悄然上映，一周多来累计票房仅约7000人民币（约1330新元）；直到8月14日，“牛来票房7352元（人民币）没有万”冲上当地热搜榜首，话题瞬间发酵。越来越多观众抱着“到底能有多烂”的心态走进影院，硬是把一部原本无人问津的电影推成票房黑马。截至8月18日下午，累计票房“有万了”，正式突破2000万人民币（约380万新元）。

有时候烂片比好片更能照见观众的心理。明知《牛来》是烂片，假如有一天它在新加坡上映，你会为了什么理由买票进场？以下几个理由，哪一个最符合你的想法？

猎奇与参与感：当一部电影被骂成“现象级烂片”，它本身就成了公共话题。有人抱着“我倒要看看能烂到什么程度”的心态进场，也有人为了跟上热议、加入集体吐槽而买票“验货”，参与这场集体围观。

烂到自成一种娱乐：烂片也可能产生“so bad it’s good”（烂出乐趣）的奇特效果。好电影靠剧情、人物和情感打动人；看烂片的乐趣，却可能来自违和与荒谬。当一部电影“失败得太精彩”，“烂”本身也成了娱乐。

烂得坦荡反而解压：比起一些顶着大制作、高成本光环，成品却敷衍的电影，《牛来》的粗粝反而透着几分真诚。导演信雨萌与母亲孙丽芳耗时五年，几乎“纯手搓”完成电影，背后的亲子合作与心血，也让这份“烂”多了一点可爱。观众一边玩梗吐槽，一边也借此宣泄对那些“花大钱却不好好拍”的烂片之不满。

没有看片的理由：明知是烂片还看？钱和时间都很宝贵，不如去看一部好片，或者干脆补个眠。

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