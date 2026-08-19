（综合讯）前F.I.R.飞儿乐团成员阿沁（黄汉青）曾创作《月牙湾》《我们的爱》等经典作品，近年逐渐将事业重心转向幕后。除了持续创作与制作音乐，他也投入音乐教育及人才培育。他在8月11日于新加坡的南洋管理学院开办音乐研学活动，与前辈老师以及学生进行音乐交流。

阿沁在新加坡开办两场音乐讲座，邀集来自新加坡、马来西亚、香港、台北等地的音乐学生、创作者及教育工作者交流。课程内容涵盖词曲创作、编曲制作，也包括音乐版权、艺人发展及音乐产业等，解析亚洲音乐产业发展趋势。

阿沁（前排左）在讲座分享多年的音乐经验。（取自阿沁脸书）

他在脸书上发文写下音乐讲座的感悟说：“我一直觉得，会写歌、会制作固然重要，但如果下一代音乐人只懂作品、不懂产业，能走的路还是不够远。”他认为未来的音乐人才不能只会写或唱一首歌。他们需要理解版权、商业、管理、平台、教育与国际市场，了解一首作品从诞生到走向世界的过程。

阿沁也透露，目前他投入的音乐教育与创作交流，已逐渐串联亚洲不同城市。除了新加坡，也有马来西亚、香港、台北等地的伙伴参与。对他而言，这不只是拓展事业版图，更希望让不同城市的年轻创作者有机会交流、合作，找到更多进入音乐产业的可能。

如今阿沁的工作重心转向教育与人才培育，不过他强调，自己并没有离开音乐，只是换了一个位置，继续做喜欢的事。