（综合讯）中国动画片《牛来》因制作粗糙、剧情荒诞，意外引发“猎奇式”观影热潮，票房近日急速逆袭，超越梁朝伟、杨紫琼大片！

《牛来》上映初期票房惨淡，前10天累计仅7705元人民币（约1461新元），单日最低时只有188人民币（约35新元），后来在“猎奇式”观影热潮下，票房近日急速逆袭。

截至星期三（8月19日）早上11时，累计票房已突破2412万人民币（约457万新元），意外超越多部明星大片、名导巨制及国际获奖作品，包括奥斯卡影后杨紫琼与刘昊然主演的《魔方小姐》、梁朝伟主演的《寂静的朋友》、周星驰执导的《功夫女足》，以及曾获第98届奥斯卡9项提名的《横冲直闯》等。

根据猫眼专业版最新预测，《牛来》的最终票房或达1.35亿人民币（约2560万新元），届时《牛来》将跻身2026年中国总票房第35位，超越冯小刚执导的《抓特务》、王鹤棣与宋茜主演的《星河入梦》，以及郑恺和齐溪等主演的战争片《用武之地》等商业巨制。

另外，美国有线电视新闻网（CNN）近日也专门派记者到中国影院现场报道《牛来》，形容这部被嘲“粗制滥造”的动画片“烂得有趣”，并意外成为中国最新、最出人意料的票房现象。

排片由五场增至1.4万场

《牛来》由信雨萌执导、孙丽芳编剧，讲述一只拟人化小牛犊成长为勇士的故事。影片上映后，画面粗糙及梦境般的荒诞情节引发网友争相分享与讨论，甚至被形容为“新手3D作业”，却意外引爆社交媒体讨论。随着片段广泛传播，观众抱着猎奇心态进戏院，影院排片也随之大增。15日，全国排片由最低不足五场增至1779场，翌日更激增至约1.4万场。

同期电影导演心灰意冷

《牛来》的爆红，引发电影业界反思。微博近日出现“电影《牛来》爆火让从业者心灰意冷”热搜。执导《全城追缉》的导演崔景宣，因票房仅30万人民币（约5.7万新元），发文感叹自己认真拍电影，却面对惨淡票房和排片，不禁质疑：“认认真真拍电影，是不是已经没有意义了”，并直言《牛来》“撕掉了中国院线电影最后的遮羞布”。他其后更表明，未来不会再拍院线电影。

《牛来》周边“丑牛”意外爆火。（取自网络）

“丑萌牛”周边热销

影片热度更蔓延至周边商品。抖音直播间有商家推出片中“丑牛”绒毛公仔，销量一度突破8000单并登上热销榜第一。网友纷纷大赞“丑萌”，成为时尚吊饰，但也有人质疑商品没有官方授权。