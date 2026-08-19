（首尔讯）韩国演员朴素丹（Park So-dam）近日在节目中，坦言过去罹患甲状腺癌并与病魔抗争的心路历程，并透露这场大病让她改变了生活态度。

朴素丹于2021年确诊甲状腺乳突癌。她回忆，在拍摄电影《幽灵》（Phantom）期间，曾感到相当无力，也陷入低落情绪，起初以为只是“职业倦怠”，没想到前往医院检查后，竟发现颈部长了 13个肿块，甚至确认已转移至淋巴结，必须立刻接受手术。术后的她体力急速下滑，身体相当虚弱吃力，当时让她难过落泪。

20岁以来几乎没有休息的朴素丹第一次停下脚步向自己提问：“除了演戏，我还会做什么？”后来，她独自一人前往欧洲，展开长达34天的旅程。在冰岛看极光、在车里小憩，尝试过去从未做过的事。朴素丹补充道，虽然希望自己不要生病，但这场病其实“生得非常有意义”，成为她重新调节生活步调的重要契机。

在康复的过程中，演艺圈的好友们也给予她支持。朴素丹透露，在手术前曾因连身体生病了都未察觉而相当自责，但前辈李荷妮（Lee Hanee）总是温柔包容并安慰她：“即便如此，我们也要活在今天，明天也要好好活下去。”前辈薛耿求（Sul Kyung-gu）也会关心问候。

特别是历经相同病痛的前辈严正化（Uhm Jung-hwa）曾对她说：“素丹啊，你向你的身体道过歉了吗？”朴素丹听后也真的照做，向疲惫的身体说对不起。曹汝贞（Cho Yeo-jeong）则建议她每天早晚真心问候自己：“今天一整天过得好吗？还不错吗？”，学会自我关怀。