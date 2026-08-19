（首尔讯）韩国新生代演员洪珉基（Hong Min-gi）近日被一名自称前女友的网红A女指控约会暴力。A女称洪珉基曾向她丢掷烧酒瓶、掐脖施暴、恐吓，还在分手后试图与她发生关系，并长期贬低女性、辱骂粉丝与剧组人员，甚至虐待宠物。对此，洪珉基所属公司全盘否认，称相关内容多与事实不符，并将采取法律行动。

24岁的洪珉基曾在韩剧《爱在独木桥》中饰演朱智勋（Ju Ji-hoon）的高中时期而打开知名度，近年也出演《恩爱的盗贼大人》《流氓读书会》等作品，人气逐渐上升。

A女于19日发文称，已在7月28日委托律师向洪珉基寄出存证信函。信中指控洪珉基曾在街头向她丢掷并砸碎烧酒瓶。曾因她手机关机联络不上，便怀疑她与前男友见面，连续拨打40多通电话，见面后还恐吓称“本来想找到你们两个就把你们都杀了”。A女还称，洪珉基曾推打她肩膀、掐她脖子，偷看她的聊天记录，并曾酒后骑电动滑板车载她，导致她严重受伤。

随后，A女再发长文爆料更多细节，使事件从约会暴力指控延伸至质疑洪珉基私下的言行。她声称，洪珉基曾发表“女人30岁出头最美味，过了那个年纪就是大婶”、“男尊女卑”等不当言论，也曾辱骂合作的工作人员、演员与导演。

A女还指控，洪珉基曾嘲讽专程来看他的粉丝是“没钱才来当私生饭”，参加粉丝举办的生日派对后抱怨“不想去，是勉强自己去的，累死了，真想当场摔门离开”。此外，她称洪珉基在社媒上晒爱犬，私下却对狗辱骂、踢打。

A女表示，自己曾被洪珉基精神控制，分手后还一度自责“他的恐慌症是我造成的”，多次到洪珉基家下跪求原谅，却遭到对方辱骂。她称，后来才意识到自己经历的不是爱情，而是暴力与剥削，因此向父母坦白并决定采取法律行动。她强调，本不希望事件成为大众八卦，但希望洪珉基能先学会做人，承认错误并真诚道歉。

针对指控，洪珉基所属公司强硬否认。公司发表声明说，洪珉基与A女自今年4月开始交往，不久后因发现女方与前男友仍有联系而提出分手，之后却遭A女持续纠缠。公司称，A女多次施压并威胁公开不实内容，还曾在凌晨前往洪珉基住处，不断按门铃、敲门，并用贴纸遮住门口监控后踢门。

公司也强调，A女公开的内容严重损害洪珉基名誉，将在取证后针对跟踪骚扰及侵犯名誉等行为，采取民事与刑事法律措施。