李圣杰这两年推出新歌《不勇敢》《车位》《晚成》，用这三首作品代表不同年龄段的心境。

他在台北接受《联合早报》访问时说：“这三首歌分别代表人在不同年纪、不同阶段都会面对的一些状态。无论什么年纪，都会有不勇敢的时候；无论什么年纪，也都会有找不到‘车位’的迷惘。至于‘晚成’，不一定真的代表成功了，但它是一种态度。”

2025年发行的《晚成》，是为李圣杰写下经典作《痴心绝对》的作曲人蔡伯南的作品，两人再次合作，对李圣杰而言非常特别。李圣杰说：“这首歌的歌词很有意思，‘人晚成，得失是否都如烟’；有这种很棒的歌，能给自己人生找一些答案，也给歌迷展现不同阶段的我。”

那现在的李圣杰是否已经找到答案？他认为还不算找到，但是对未来的方向越来越清晰，知道自己想要什么。“以前年轻的时候很多事情懵懵懂懂，现在会大概清楚些。”

谈及《不勇敢》，李圣杰坦言，自己仍在不断挑战内心的不勇敢。他回想之前的自己，就像旧作《原谅我没有说》，很多事情没勇气说出口。但现在的他认为，在对的时间点去面对该面对的事，并且勇敢地做出当下的抉择，绝不逃避，是非常重要的。“这就是为什么我后来会写‘Face’，因为‘Face’不就是面对吗？”

不再数《痴心绝对》演唱次数

李圣杰的经典歌曲《痴心绝对》是演唱会必唱曲。2024年在中国武汉的演唱会，是他正式演唱这首歌第一万次。2025年他曾与记者分享，平常都在用“正”字记下唱这首歌的次数，但是如今没有再数了。他开玩笑说：“不写‘正’字了，写‘反’字，哈哈！但是每次唱这首歌，巡演导演都会精心设计，把我的过去和未来与《痴心绝对》这首歌结合在一起，非常有意义。”

虽然已经在新加坡开过不少次演唱会，但来临的“One Day直到那一天”演唱会，是李圣杰第一次在室内体育馆开唱。问他会不会有压力，他说不会，反倒很期待。“我上次在室内体育馆是看阿妹（张惠妹）的演唱会，还记得我坐在第一排，所以当观众和自己上台（演出），感受肯定会不一样。”

《联合早报》和电台UFM100.3是演唱会指定宣传媒体。