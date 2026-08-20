特务搞邮轮

OK! Madam: Bon Voyage（PG13）

109分

★★★

故事：前传奇特务美英（Uhm Jung-hwa严正化饰）的麻花卷小店惨淡经营，老公石焕（Park Sung-woong朴星雄饰）失业，青春期的女儿又不听话，心烦意乱的她于是接受朋友邀请，独自展开豪华游轮旅行。不料，快乐的旅途因为犯罪集团首脑安雅（Soo-young秀英饰）的阴谋而变调，她还以美英老公和女儿的安全，威胁美英替她办事。隐姓埋名的美英为了拯救家人和船上乘客，不得已展现昔日特务身手。

短评：这是2000年搞笑动作片《特务搞飞机》的续集，严正化再度化身“最强阿珠妈”大显身手，地点从空中的飞机改成大海上的游轮。电影前半部的铺陈显得拖沓，随着游轮起航后才见戏肉和动作。

秀英在《特务搞邮轮》中扮演癫狂的反派。（邵氏机构提供）

剧情游走在无厘头边缘，喜剧节奏时好时坏，但动作场面可见经过设计。从赤手与歹徒搏斗，到下水的高难度场面，57岁看起来却很fit的严正化都亲自上阵，打得十分帅气。有一幕她在甲板上利用外套高空滑索的戏，我的目光被她结实的双臂吸引，当下默念了一声赞。

女团“少女时代”出身的秀英扮演面目狰狞、举止癫狂的反派，完全没有偶包，表现令人惊喜。虽然角色刻画有限，但她把握住戏份，吸引眼球。韩语对白，附中英文字幕。

剧场版Chiikawa人鱼岛的秘密

Chiikawa The Movie: The Secret of The Mermaid Island（PG）

99分钟

期待指数★★★★

《剧场版Chiikawa人鱼岛的秘密》可爱画风下暗藏成人的心酸。（互联网）

电影改编自日本漫画家Nagano的作品，讲述外形像仓鼠的Chiikawa、猫样的Hachiware和貌似兔子的Usagi，看到一张从天而降的传单后，一起前往人鱼岛。它们受到岛民的热情款待，正在享受美好时光之际，赫然发现海妖“塞壬”不断诱拐岛民，因此卷入讨伐海妖的计划，进而发现岛上隐藏的秘密。

三个小可爱在原著漫画里的社畜日常，引起上班族共鸣，圈了很多成年粉丝。电影在可爱画风下，暗藏阴暗主题，触及复仇、谋杀、罪恶感和折磨等道德难题。本片在日本开映四周，目前仍稳坐票房冠军。电影已在香港和台湾开画，观众认为电影基调沉重，有家长形容对孩子而言是恐怖片，小孩慎入。日语对白，附中英文字幕。

阴儿房：穿越阴深处

Insidious: Out Of The Further（NC16）

106分钟

期待指数★★★

《阴儿房：穿越阴深处》是这个恐怖IP系列的第六部电影。（取自Insidious Movie IG）

《阴儿房》系列第六部电影，讲述年轻妈妈伽玛（Amelia Eve阿梅利亚伊芙饰）带女儿回老家时，发现自己能穿越到阴森处（Further），也就是这系列故事里与现实世界平行的亡灵炼狱。一股邪恶力量缠上她，并随她回到真实世界，意外地为邪灵开启通往人间的通道，掀起前所未有的恐怖危机。

伽玛是新登场的人物，从预告片可见，她的故事与前作埋下的伏笔和未解之谜紧密相连。这个卖座恐怖系列IP过去13年来推出五部电影，以4250万美元（约5430万新元）的总预算小刀锯大树，在全球取得超过7.31亿美元（约9.34亿新元）的累计票房。英语对白，附中英文字幕。

阳光舞者

Sunny Dancer（NC16）

107分钟

期待指数★★★

《阳光舞者》讲述一名原本格格不入的少女，结识知己并自我探索的故事。（邵氏机构提供）

17岁的艾薇（Bella Ramsey贝拉拉姆齐饰）战胜癌症后，参加一个专为癌症孩童设立的夏日营。她起初格格不入，在结识一群朋友后，闹出哭笑不得的状况，却也在过程中踏上自我探索之旅，度过了一个难忘夏天。

这部关于成长的喜剧片由英国导演George Jaques（乔治亚克斯）担任编导，2026年在第76届柏林影展的新生代青少年单元（Generation 14plus）首映，并角逐该单元的水晶熊奖。喜欢英伦幽默的读者应该会喜欢。英语对白，不附字幕。