改编自韩国网漫《梨泰院Class》的台湾影集《来！金来号！》，以周兴哲饰演的周路勇为故事核心，叙述父亲离世后，路勇踏上追查真相之路，也与一群伙伴守护家族餐馆“金来号”。

《联合早报》记者在这部剧拍摄期间曾赴台北探班，走进戏里的金来号，从厨房一路逛到用餐区。故事改编成台湾版后，从场景布置、饮食细节到菜单上的三杯鸡，处处透着台味。记者当天在金来号，与剧中几位主要演员聊起拍摄点滴。

顶着小平头的周兴哲在戏中得亲自掌厨，举手投足不可马虎。为此，他在开拍前接受长达一个月的密集厨艺训练，从切红萝卜、马铃薯等基本刀工练起，一路练到面对熊熊炉火掌勺。

周兴哲戏里亲自掌厨，拿刀掌勺有模有样。（HBO Max提供）

戏外的他也练出一番下厨心得。他透露，已经能把奶油培根酱意面（carbonara）煮得相当完美，这道拿手菜还是他从YouTube向米其林三星名厨“偷师”学来的。他笑说：“这就是YouTube最棒的地方，你可以向世界各地的顶尖人才学习。”

周兴哲喜欢逆袭故事

除了拿起锅铲、菜刀，周兴哲还得练出一身拳脚功夫。由于角色颇能打，他特地为戏上柔术课（Jiu-Jitsu），坦言这部分对自己是不小的挑战。

吸引周兴哲接下《来！金来号！》的原因，是角色从人生谷底一步步往上爬的历程。他说自己向来喜欢逆袭的故事，也特别容易被性格复杂、内心坚韧的角色吸引。“一个人跌到人生谷底，再拼尽全力回到顶峰，我觉得这是能让观众产生共鸣的故事。”

另一个接演关键，是他觉得自己与角色仿佛来自两个世界，无论性格或是造型都大相径庭。“能够走进一个与自己截然不同的人物世界，是挑战，也让整个表演过程更有满足感。”

袁澧林演“酷姐”很过瘾

《来！金来号！》是香港演员袁澧林首度赴台拍摄的戏剧作品。面对长时间拍摄，加上不少情绪浓烈的重头戏，她坦言过程颇具挑战，但也乐在其中，“我很享受拍摄的每一刻。”

袁澧林说自己与角色一样有决心，不害怕争取要的东西。（HBO Max提供）

原作拥有一定知名度，翻拍自然少不了被比较。袁澧林不讳言感受到些许压力，但也对团队重新打造的台湾版很有信心。她认为这次并非单纯复制原作，而是让故事真正落地台湾，从对白、剧情转折到人物细节，都经过重新调整，尤其大幅加重料理元素，可为熟悉原作的观众带来新鲜感。

比起原著的光环，真正让袁澧林心动的，是“酷姐”赵以瑄这个角色。她说，当初一翻开原著漫画便停不下来，尤其喜欢赵以瑄有别于典型女主角的设定。“她很强大、有自信，而且毫不掩饰自己的强势。”对袁澧林而言，能够诠释这样一个性格鲜明、锋芒不藏的女性角色，是一次相当过瘾的表演体验。

至于自己与角色的相似之处，她给出的答案是“决心”。她说：“以瑄不会害怕去争取自己想要的东西，这一点跟我很像。”

韩国故事调出“台湾味”

其他演员也不约而同提到，“台湾味”是这次改编的一大特色。林思宇指出，剧集加入大量台湾在地料理元素，让这个脱胎自韩国网漫的故事，有了属于台湾的味道。

黄冠智认为，团队从一开始便把《来！金来号！》视为一部全新作品，导演与编剧重新梳理人物，赋予角色不同的个性，因此对演员而言，与其说是重现原著人物，更像是重新创造一个角色。

林思宇（左起）、袁澧林、周兴哲、邵雨薇、黄冠智、吴思贤与林敬伦，一起让源自韩国网漫的《来！金来号！》，有了属于台湾的味道。（HBO Max提供）

邵雨薇说，改编过程大量融入台湾元素，而回到角色本身，她则一步步摸索出属于自己的诠释。

林敬伦坦言，台版被拿来与原著比较无可避免，但剧组从一开始便提醒自己，一定要打造“属于我们的版本”，甚至希望赋予人物更丰富的层次与面貌。

吴思贤则看得更通透。他认为即使拿到一模一样的剧本，交到不同演员手中，自然会产生截然不同的结果。

新加坡观众可透过HBO Max观看《来！金来号！》。