在中国上演“越烂越火”奇观的低成本动画片《牛来》，话题热潮一路烧到新加坡。网上近日流传一张海报，内容称《牛来》9月1日在新加坡上映，经媒体查证，有关上映消息并不属实，海报也是假的。然而，确实有本地片商考虑引进这部话题之作。

《牛来》新加坡上映期海报已证实为假消息。（互联网）

《牛来》的制作团队只有导演信雨萌和他的母亲。此前全无影视制作经验的母子二人，花了五年时间终于将电影“手搓”出来。粗糙的画面和特效让电影被形容为“家庭作坊式”制作，票房却一路逆袭，截至8月19日已突破2400万人民币（约450万新元）。

电影上映前，信雨萌接受大连少儿广播《榴莲青年潮流派》访问，谈及《牛来》的创作缘起和五年制作过程。他当时虽坦言对票房“没底”，却透露已在构思续集《羊高》。

从装修业跨界当导演

《牛来》的诞生要从信雨萌转行说起。他1992年在中国大连出生，学的是艺术景观设计，之前从事室内外装修及建筑信息模型相关工作。2021年，他看了大量动画电影之后，萌生拍电影的念头，将名下的“大连璟园装饰工程有限公司”更名为“大连璟园文化影视传媒有限公司”，并于年底完成电影局备案。

谈及转行原因，信雨萌说，自己从小看了很多动画片，也觉得“有这样的一个功底和潜力”，于是决定投身影视，没想到真正做起来“特别艰难”。

《牛来》被指存在穿模、卡顿及画质粗糙等问题。（互联网）

难在哪里？他解释，景观设计着重宏观布局，动画却要求对每一帧的画面和情绪作微观处理，他只能将过去细分空间的思维“生搬硬套”到动画场景中，“虽然说都是做设计，但是这个转变有的时候也是非常痛苦的”。

全片未使用人工智能

面对外界对《牛来》穿模（穿透或重叠）、卡顿（画面滞帧）、画质粗糙的批评，信雨萌直言这是一种必然。五年制作期间，他处于无外包、无投资的状态，一人包揽建模、绑定、灯光渲染、剪辑，甚至配音工作。由于资金有限，他只能从二手平台购买家用电脑，期间还曾因硬件负荷过度，烧坏主板，严重影响制作进度。

《牛来》全片没有使用AI人工智能，86分钟的动画全靠信雨萌逐帧制作关键帧完成。（互联网）

他也坦言，由于缺乏经验，制作过程中走了不少弯路，但正因为动画制作由他一人包办，反复返工不会产生额外的人工成本，才勉强承担得起一次次试错。

此外，《牛来》全片没有使用AI人工智能，86分钟的动画全靠他逐帧制作关键帧完成。信雨萌解释，电影开始制作时AI技术尚未普及，ChatGPT在2022年底面世时也还不成熟。他不避讳成片的技术瑕疵，并直言：“观众进电影院不是用显微镜看头发丝的，如果把精力全耗在渲染精度上，这片子永远出不来。在细节感知和整体叙事之间，我选择让故事先跑起来。”

母亲从零学编剧配乐

《牛来》能够顺利面世，离不开信雨萌母亲孙丽芳的参与。原本是国企职员的她没有影视制作经验，却从零开始学习编剧，也包办片中所有女性角色的配音。她还自学音乐，为全片配乐作曲，并为片尾曲《雨后清风有香》作词、作曲与演唱。

参与《牛来》制作的仅有信雨萌（左图）和孙丽芳二人。（互联网）

信雨萌对母亲的音乐创作评价很高。他认为自己做的曲子“基本就是有调无情绪”，母亲做出来的音乐却让他感到非常震撼。他印象最深的是母亲演唱的片尾曲，“因为她对未来的憧憬、对下一代的期待，从歌曲里表达的这种情绪是非常强烈的。”

不过，两人在制作过程中经常出现意见分歧。信雨萌形容，“打架呀、拌嘴啊、拍桌子啊，这都是经常有的事”，不过每次争执到最后，他通常还是会听妈妈的。他自认是“一个在社会上没有什么经验的人”，而母亲“毕竟是过来人”。

续作《羊高》已启动

《牛来》上映前几乎没有宣传，信雨萌接受访问时也显得相当佛系，认为电影“上映就是了”，至于观众和市场是否接受，“只能由时间来评价”。

《牛来》爆红后衍生不少场外话题，各地戏院掀起手绘海报潮（左图），片中角色造型的玩偶也开始贩售。（互联网）

当时距离电影上映只剩四天，他坦言自己对票房完全“没底”：“因为能上映就是一件值得高兴的事，但是上映了之后，这个市场的效果啊，包括最后票房是什么样子，这个是没底的。”

没想到，《牛来》上映初期虽然票房惨淡，后来却因电影片段在网络疯传意外爆红。随着电影受到越来越多关注，信雨萌发文回应：“《牛来》还有非常多粗糙、不足的地方，很多批评，我都一条一条认真看完了。所有褒奖，我心存感激；所有质疑，我全部接纳。”

在《牛来》尚未上映时，信雨萌已着手准备下一部作品。他在访问尾声透露，续作《羊高》已经启动。虽然他不建议其他人模仿自己这种“孤注一掷”的制作模式，但下一部仍计划走独立制作路线，不接受外部投资。

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