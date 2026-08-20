8月19日是七夕“东方情人节”，白薇秀在Instagram（IG）贴出视频，纪念12年前点头嫁给戚玉武的特别日子。

白薇秀利用一些夫妻旅行的合照制作的视频，隐喻婚姻如同一段探险旅程，两个人在路上会有不同想法，但一定会一起努力，解决问题。她在视频中写道：“12年前，我答应嫁给你，然后我们的冒险开始了。我不喜欢坐嘟嘟车（tuk tuk），而你也不太喜欢乘船游览，但我们总有办法解决异议。我还是不会一字马，但这并不阻止你尝试。”

她也在视频中提到自己今年踏出舒适圈，多亏戚玉武当她的啦啦队和依靠，做她的最强后盾。

白薇秀和戚玉武当年因为拍摄《警徽天职3》擦出爱火。交往一年后，戚玉武在2014年七夕从新加坡到吉隆坡探白薇秀的班，惊喜求婚。两人在同年9月于圣淘沙的鱼尾狮前低调注册结婚，婚后育有两个孩子。

魏妙如收浪漫惊喜“喊贵”

在台湾发展的新加坡歌手魏妙如，因七夕收到老公黄昺翔惊喜送的鲜花而受宠若惊，但实际地说：“七夕（花）很贵！”

魏妙如收到老公送的鲜花，甜蜜告白：“比昨天更爱你。”（取自魏妙如IG）

魏妙如在IG贴出老公视角的视频，低头用着膝上电脑的她以为老公外出买午餐回来，抬头看到老公捧着鲜花时甜蜜尖叫，问他“这个是什么东西”。视频中虽然看不到黄昺翔，但可以听到他说：“情人节快乐，我的老婆。”

黄昺翔在随花送上的卡片中写道“这辈子发生在我身上最美好的事就是遇见你”。魏妙如看了以后难掩感动，以拥抱“回应”老公。

魏妙如也分享自己捧着花的幸福模样，发文“今天也有被放在心上”，并标注老公的IG账号约定“五十年后也要有七夕”。