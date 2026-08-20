（综合讯）窦靖童同父异母的妹妹窦佳嫄，因父母的感情风波而造成童年阴影，12岁时确诊精神疾病并需要长期服药。

窦佳嫄是窦唯和王菲离婚再娶后，与摄影师高原在2002年8月生下的女儿。窦佳嫄近日接受访问时，剖白自己沉重痛苦的成长历程。

窦唯与高原2004年离婚时，窦佳嫄年仅两岁，由高原独自抚养。窦佳嫄6岁学会上网后，因为父母昔日的感情纠葛而遭受舆论，经常面对“出生就是个错误”、“应该回炉重造”等极端的恶意留言，造成她身心巨大创伤，12岁时被确诊患有情感障碍等精神疾病，需要长期服药控制病情。

与窦唯关系疏离

窦佳嫄与窦唯的关系疏离，从来不称窦唯“爸爸”，20岁之前父女俩几乎没有任何联系，“短信都很少发，见面更不可能。”两人上一次见面是两年前，窦唯找她为歌曲录制和音，但交流仅限于工作，不会聊别的；工作结束后也各自离开。

不过，父女俩近两年开始在节日上简单慰问。2025年，窦唯在窦佳嫄生日时发了红包给她，令高原流下眼泪。窦佳嫄因此对窦唯有些许改观，父女关系目前处于缓慢磨合阶段。

窦靖童（左图）和窦佳嫄是同父异母的姐妹，两人都朝音乐方面发展。（取自窦靖童和窦佳嫄微博）

主动约窦靖童见面

至于同父异母的姐姐窦靖童，窦佳嫄说，自己14岁的时候对姐姐充满好奇，所以约她会面。两人第一次见面时相当尴尬，“两个人显得陌生但又不陌生”，明明是有血缘关系的姐妹但没话说，也不知道该说什么。

不过，两人之后一直保持联系，约两三年后打破隔阂。如今姐妹俩在音乐上交流，也彼此捧场对方的演唱会。