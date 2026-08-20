阿嬷击败成龙和梁志强，中国潮汕电影《给阿嬷的情书》（以下简称《给阿嬷》）以388万新元的票房佳绩，成功晋升亚洲电影本地票房20大，也是今年新加坡年度中文片冠军。

《给阿嬷》截至8月19日为止，全球票房已破21亿元人民币（约3.97亿新元）。

梁志强2002年卖座片《 小孩不笨》剧照。（档案照）

《给阿嬷》的票房成绩，超越了1996年由成龙主演的《警察故事4之简单任务》以及梁志强2002年《小孩不笨》的380万元，成功挤进亚洲电影20大。

目前稳坐亚洲电影票房头三名的，顺序是梁导2013年执导的《新兵正传II》（790万元）、甄子丹2015年主演的《叶问3》（764万7000元）和同年一样由梁导所掌镜的《新兵正传III：蛙人传》（762万3000元）。

《警察故事4之简单任务》的成龙都不是阿嬷的对手，被挤出亚洲电影20大。（互联网）

《给阿嬷》潮语版票房超越华语版

根据Clover Films提供的数据，《给阿嬷》388万元票房当中，209万元来自潮语版，179万元来自华语版，可见本地观众对原音电影的支持与热衷。

电影6月18日正式在新加坡上映以来，引起公众极大的关注和热议，其中不少公众和观众要求看潮语原音，而片商也积极向资媒局申请，并得到有关当局的正面回应与支持，让想看原音电影的观众和业内影人感到鼓舞。

电影《给阿嬷的情书》因潮语原音版而掀热潮，最初潮语版影片一票难求，许多公众到戏院排队抢票。（档案照）

《给阿嬷》取材自南洋侨批的真实历史事件，影片质朴的叙事手法也温馨感人，提倡“重情重义”等正面传统价值观，因此吸引许多观众扶老偕幼进戏院捧场。其中很多年长观众已多年没踏进电影院看戏，《给阿嬷》的成功多少带动了电影院生意“回春”。

Clover Films董事经理林德。（档案照）

电影放映超过5000场

据Clover Films透露，潮语版《给阿嬷》两个月来共放映超过1000场，华语版本也突破4000场大关，电影放映共超过5000场。

这个数字已远超两年前黄子华、许冠文和卫诗雅主演《破‧地狱》粤语原音版的28场放映纪录。

负责将这部影片带进狮城的Clover Films董事经理林德，接受《联合早报》访问时说：“很开心《给阿嫲的情书》打进了本地最卖座亚洲电影的20大！我们在八周前上画的时候只想好好做好这部电影的票房，真的没有想到可以得到这么大的回响！除了感谢观众和媒体的支持，也真的要特别鸣谢杨莉明部长，陈杰豪高级政务部长和媒体发展局的协助。”

《联合早报》《新明日报》、电台96.3好FM和UFM100.3之前举办《给阿嬷的情书》潮语原音版放映会，得到热烈回响。（档案照）

林德透露，《给阿嬷》走势仍强劲，国庆日假期周末档（8月6日至9日）面对蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）、《奥德赛》（The Odyssey）、《功夫女足》和动画片《汪汪队立大功：恐龙大电影》（Paw Patrol: The Dino Movie）等巨片夹攻，仍有六万元票房，10大票房榜上排名第五，成绩不俗。

记者问林德，影片估计什么时候下画？他说：“应该至少会再多放映两星期。”