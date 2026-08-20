（台北讯）安以轩的澳门富商老公陈荣炼涉及非法赌博、洗钱等罪嫌，遭澳门法院判处有期徒刑13年定谳入监，以及罚款高达75亿台币（约3亿新元）。据报道，他想透过安以轩领取在台北富邦银行外币账户的存款，但遭到银行拒绝，愤而提告却败诉。

陈荣炼2020年6月在台北富邦银行开立外币账户，截至2024年4月，尚存有美金20万余元（约25万新元）和港币5000万余元（约800万新元），总值约3300万新元。据报道，安以轩日前携带存折与印鉴受托代为提领款项，却遭银行拒绝。陈荣炼跨海提起民事诉讼，请求银行返还消费寄托物，并给付6万4546美元（约8万新元）。

台北富邦银行提出，陈荣炼并未持有台湾居留证件，依规定应亲自临柜办理申报。此外，陈荣炼因触犯澳门法律目前在服刑，银行依法有权暂停透过安以轩处理的交易。

法院审理指出，依据澳门法院判决内容，陈荣炼将不法经营赌博的收益混入公司正当营收，再透过博彩仲介公司账户转至其个人的中国银行账户，洗钱罪名确立。他在台北富邦银行的账户也被查到在2020年与2021年间，多次收受由中国银行转汇的巨额港币，换汇为美金购置外国债券，资金流向与洗钱犯行高度关联。

报道说，在陈荣炼无法提出资金来源合理说明的情况下，台北富邦银行依洗钱防制法规与开户契约暂时停止账户交易。二审维持原审见解，判决陈荣炼败诉。