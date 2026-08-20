五部台语和厦语电影将在9月4日到6日之间，通过“宝岛特产：世界ê台语片”影展原音放映数码修复版（附中英文字幕）。新加坡是这场巡回放映活动的亚洲首站，届时读者可观赏的五部电影是《张帝找阿珠》《两相好》《烧肉粽》《龙山寺之恋》和《醉打金枝》。

这个放映活动由新加坡电影协会、亚洲电影资料馆以及台湾电影及视听⽂化中⼼共同策划。电影放映后也举办映后座谈和专题讲座，重新审视方言电影的文化生命力，以及新加坡与台湾共同拥有的电影记忆。

台语片于1950年代中期兴起，以闽南语讲述贴近民间生活的故事，并融合歌仔戏、爱情、喜剧、家庭伦理及歌唱等元素，陪伴一代华人观众成长。新加坡电影协会主席陈继贤说，这项影展能让新一代观众欣赏跨越年代的经典作品，同时致敬台语片巨星。

亚洲电影资料馆执行董事曾素清说，他们的使命就是保护电影遗产，并使其得以传承，惠及后世。台湾电影及视听⽂化中⼼董事长褚明仁则说：“早在1950至60年代，台湾与新马透过共同的族群语言建立起深厚的电影娱乐与文化羁绊。在台语片迎来70周年的此刻，很高兴能以多部最新数位修复的作品，再次牵起这段跨越地域与时空的电影情缘，期待这些昔日经典能继续感动不同世代的观众。 ”

庄雪芳主演的1962年台语片《龙山寺之恋》是影展的闭幕片。（新加坡电影协会提供）

“宝岛特产：世界ê台语片”影展的开幕片是徐守仁执导、张帝和杨丽花主演的1969年电影《张帝找阿珠》。闭幕片是1962年的《龙山寺之恋》，此片由出生于新加坡、活跃于新马影坛的“厦语片皇后“庄雪芳主演。

影展期间将举办开放公众报名的免费英语讲座，9月6日在亚洲电影资料馆奥登剧院举行，主题是《厦语片——华语电影世界中的“异数”》，主讲者是新加坡社科大学中文系高级讲师杨明慧。

宝岛特产：世界ê台语片

日期：2026年9月4日至6日 （4日开幕活动限受邀贵宾参与）

地点：亚洲电影资料馆奥登剧院 （1 Canning Rise, Singapore 179868）

购票及完整节目表：asianfilmarchive.org/event-calendar/70-years-of-taiyupian/