“一起走过，就是家人。”为回馈早报俱乐部VIP会员的长期支持，《联合早报》诚邀150名订户出席新加坡导演陈哲艺的最新作品《我们不是陌生人》（以下简称《陌生人》）专属放映会。放映会8月20日傍晚6时30分在Bugis+嘉华影院举行，吸引超过300名公众出席，反应踊跃。

早报俱乐部VIP会员在《我们不是陌生人》海报前拍照留念。（陈渊庄摄）

《陌生人》8月20日正式在本地上映，这300名读者也是最先观赏这部电影的观众。

电影放映会由电台96.3好FM的DJ王德明主持，华文媒体集团社长李慧玲、华文媒体集团副社长韩咏梅、《联合早报》总编辑洪奕婷和《新明日报》总编辑朱志伟，都出席了这次的放映会。

早报俱乐部订户排队取票。（陈渊庄摄）

陈哲艺“成长三部曲”完结篇《陌生人》由杨雁雁、许家乐、林伟文和林咏谊主演。故事里，俊阳与父亲相依为命，住在一间三房式旧组屋，父亲靠炒福建面维持生计。当俊阳的年轻女友与父亲的新伴侣相继搬入同一屋檐，四人被迫共同面对生活的拮据、关系的磨合，以及成长带来的阵痛，俊阳则学会在爱与责任之间重新寻找自我。

现场售卖电影相关的周边产品。（陈渊庄摄）

继2013年公映的《爸妈不在家》和2019年的《热带雨》后，陈哲艺通过《陌生人》细腻描绘当代新加坡社会与家庭关系的变迁。电影入围第76届柏林影展主竞赛单元，成为首部角逐这个大奖的首部新加坡影片。

洪奕婷在放映会开始前跟现场观众打招呼，并说道：“电影海报上有一句标语是‘一起走过，就是家人’。所以今天大家与早报一起看过电影，今后也就永远是早报的家人。所以我衷心感谢各位对早报的厚爱，希望大家好好享受这部属于我们新加坡人的电影。”

华文媒体集团副社长韩咏梅（右起）、华文媒体集团社长李慧玲、导演陈哲艺、《联合早报》总编辑洪奕婷和《新明日报》总编辑朱志伟与观众合影。（陈渊庄摄）

朱志伟则分享他和影片监制黄文鸿的有趣对话，看着中英完全不同的片名，他起初满头问号，“后来（黄）文鸿补上一句说，这部电影是很容易看的。基本上，就是一部很新加坡的电影，它要展现的其实就是属于这个国家的一种温度。”

出门前要染发 陈哲艺感谢观众看着他成长

导演陈哲艺感谢华文媒体集团这些年一直对他的电影、演员和团队的支持，完成“成长三部曲”终章《陌生人》，导演感触良多并感谢大家默默见证他和作品的成长历程。

“拍《爸妈》时我只是一个20多岁的导演，拍《热带雨》时我30多岁，而现在我已经40多岁了……来这里（放映会）之前早上我还要去染头发。大家看这部电影其实可以感受到所有工作人员都放了很多的爱和情感，希望大家真的会被打动。这个不是给阿嬷的情书，这是我送给所有国人的一份情书，希望大家可以收下。”

陈哲艺和主要演员出席映后交流会

电影放映后，导演陈哲艺和主要演员金马影后杨雁雁、许家乐、林咏谊和林伟文出席了映后交流会。

与陈哲艺合作超过20年的杨雁雁透露，和导演合作《陌生人》能感觉对方已经没有抓得那么紧，懂得放手。“他在现场已经可以自信地没有完全根据剧本走，我看到作为一个创作者的成熟和成长。”

《我们不是陌生人》导演陈哲艺（左起）携主演演员杨雁雁、许家乐、林咏谊和林伟文出席映后交流会。（陈渊庄摄）

监制之一黄文鸿则透露，欣赏也心疼多年搭档的执着与坚持。他说，曾经代导演去香港谈拍片机会，“他跟我说，我不想只是当一个赚钱的导演，而是做一个有影响力的导演”，让黄文鸿立马推掉那个项目。

现场有观众问陈哲艺，既然《陌生人》是完结篇，未来是否还会再拍本地电影？他顿了顿说：“我很难回答你这个问题……在新加坡拍戏真的很辛苦很难。作为一个不断成长的导演，格局和企图心越来越宏大，但这个岛国局限太多，要做到这点真的步步艰难。”不过，他也坦言很爱这个国家，多年来也学会和这片生于斯长于斯的土地和解。

他说：“就像爱一个人那样，我就要学会接受它的优点，同时包容它的缺点。”