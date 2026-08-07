现在不是出轨的问题

The Affair Was Just the Beginning

可在Viu观看

说来有点不可思议，转眼今年已到8月，《现在不是出轨的问题》竟是第一部让我愿意放下手机，专心追看的韩剧。

剧情描述朴庆熙（金憓秀，Kim Hye-soo饰）一家三口过着苦日子，她誓言要脱离这个困境，努力拍视频上传至网络频道。随着订阅人数暴增，他们一家成为“网红家庭”，朴庆熙也成为粉丝口中的“朴队长”。除了经营频道，她的事业版图更跨足室内装修设计。

为了拓展公司业务，朴庆熙刻意接近富有的邻居安秀晶（曹汝贞，Cho Yeo-jeong饰）。与此同时，在调查丈夫林在弘（金智勋，Kim Ji-hoon饰）疑似外遇的传闻时，朴庆熙意外发现林在弘正在处理一具尸体，而女儿似乎牵涉其中。夫妻俩试图掩盖这起事件，却收到一则匿名短信，对方称“拍下了整个过程”。为了让生活重回正轨，朴庆熙不得不周旋于层层谎言之中，而丈夫的“出轨”，在人命关天的危机面前，瞬间显得微不足道。

剧中，金憓秀一家三口凭借在网络上累积的人气摆脱苦日子，搬进豪宅。（取自Coupang Play﻿脸书）

叙事手法妙趣横生

光看故事梗概，剧情或许不算特别出彩，利用单一事件不断反转的叙事手法也屡见不鲜。但在一众“为了反转而反转”的悬疑剧里，这部戏却玩出新意，将悬疑张力与黑色幽默拿捏得恰到好处。

编剧郑恩庆和朴秀莲巧妙运用倒叙手法与多重时间线，将一个若按常理叙述会显得平淡的故事，编排得妙趣横生。每一集的结尾不仅反转不断，更留足了饵（hook）。最难得的是，这些反转并非凭空捏造的孤立事件，而是之前剧情的自然延伸。

（以下含剧透）前两集分别透过女主角朴庆熙和女邻居安秀晶的视角，还原同一段时间发生的事。观众在追剧时仿佛在剥洋葱，每剥开一层，里面都裹着新的真相。本以为作为资深韩剧迷的我早已看清套路，编剧却总能端出颠覆想象的情节走向。看着看着，不知不觉深陷坑底，迫不及待等着下一集。

另一个能让我放下手机的理由，是该剧高级的镜头语言。戏里的画面调度犹如电影般考究，转场设计更是丝滑且耐人寻味。最让我印象深刻的是，导演将私家侦探追击律师的紧张戏码，与安秀晶和林在弘在床上的缠绵场面交叉剪辑，再配上轻快的背景音乐，荒诞又带点“恶趣味”，是奠定全剧基调的重要一节。

希望别虎头蛇尾收场

55岁的金憓秀在韩国素有“最强美魔女”之称，近年她不断打破边界，挑战各种不同类型的角色。凭借收放自如的演技，即便是那些荒诞滑稽的台词，从她口中说出也显得合情合理，毫无突兀感。

曹汝贞饰演一名皮肤科医生，表面高冷但私下会对情人撒娇。（取自Coupang Play﻿脸书）

曹汝贞因出道前期作品多有激情、裸露戏码，而有“韩国第一艳星”称号。这次的角色虽然在她驾轻就熟的“舒适区”内，但她将角色表面的高冷与私下对情人的娇嗔之反差感，拿捏得非常好。双影后同台飙戏十分爽心悦目，尤其两人随着剧情推进导致尊卑地位互换，过程实在有趣。

这部剧目前播至第五集，剩下三集看来会从安秀晶的医生前夫以及征信社兄弟的视角展开。高频反转的剧情虽然精准地刺激观众的大脑分泌多巴胺，带来即时的爽感，但这种高难度的剧本写法也非常考验编剧的收尾功力。作为难得遇到心头好的观众，我只能暗自祈祷这部剧千万不要虎头蛇尾。