罗暎锡的吵吵闹闹

Nattering with Nah

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出道18年的韩国男团2PM，最近在韩国合体举办演唱会之余，还全员一起录制了罗暎锡（罗PD）的网络节目《罗暎锡的吵吵闹闹》。六名成员各自携带美食围坐畅聊，一起回忆练习生及出道早期留下的伤病史，谈话中展现了多年的真挚兄弟情谊。

罗PD说：“我听过一个说法——多亏佑荣，2PM才能维持到现在。”这番话让佑荣害羞得四处张望，说：“谁啊？是谁这样说的？”灿盛透露，在确定组合要开演唱会后，佑荣总会投入大量时间沟通与筹备。俊昊补充，其实2PM成员平时不会刻意频繁联络，但佑荣常会主动传短信关心大家。

好，离婚吧

Ok, Let’s Get Divorced

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金知硕（左）和李珉廷在《好，离婚吧》是一对情已逝的昔日恋人。（取自Viu IG）

白美英（李珉廷，Lee Min-jung饰）与池元浩（金知硕，Kim Ji-seok饰）共同经营一家婚纱店，两人曾拥有甜蜜的恋情，坚信能够彼此相伴，幸福地走完这一生。然而，随着婚姻生活中的矛盾与误会不断累积，未能及时解决的问题逐渐加深彼此之间的隔阂，最终导致关系破裂。曾经说过“没有你就无法生活”的两人，选择结束婚姻。

在离婚过程中，他们因积累已久的矛盾发生激烈争执。两人在经营婚纱店时，见证许多情侣步入婚姻殿堂，但自己却成了要离婚的人。这种身份上的反差，促使他们重新审视过去的感情经历，以及婚姻的真正意义。