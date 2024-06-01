本地AI科幻片《火壤星洲》花了三个月时间和16万元制作，结果国旗和军服这些最基本的细节还是出错。AI可以提高效率，但看来“人工把关”这一步，真的省不了。——bookwormbunnies（早报IG留言）

《火壤星洲》制作人自己都不愿意仔仔细细完完整整地看完这部电影，国旗这么重要的环节都没审核，还要观众花钱买单？——mikidomoto（早报IG留言）

看了“年轻观众马克”对台湾长寿剧的看法，我认同部分台湾长寿剧的演员确实演技精湛，编导在掌握观众心理与剧集节奏上也极具智慧，这些努力与专业精神确实值得肯定。然而，肯定演员与编导的付出，与检视节目内容的健康程度并不冲突。长寿剧为了维持上千集的播放，往往不得不依赖夸张的勾心斗角、报复背叛，以及扭曲的人际关系来制造冲突。这类不健康且缺乏正面引导的剧情在黄金时段长期播放，容易对大众（尤其是长时间收看的观众）产生潜移默化的负面影响。我们赞赏演员的演技，但更期待电视台能严格把关引进的剧集的价值观，减少低质偏激的作品，换上更多内容健康，富有人文关怀与正能量的优质作品。——观众（XXX572）

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