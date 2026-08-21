农历七月俗称“鬼月”，夜间少出门之余，宅在家中观看惊悚剧情，也别有一番应景氛围。

照明商店 Light Shop

可在Disney+观看

韩剧《照明商店》带你走进惊悚奇幻的阴阳界。灯具店“照明商店”的老板郑远永（朱智勋 Ju Ji-hoon饰）是游走阴阳界的摆渡人；重症监护室护士权永知（朴宝英 Park Bo-young饰）则在一场意外后，开始拥有阴阳眼。

剧情围绕住在阴暗小巷里的住户，以及来到“照明商店”的顾客展开，逐步揭开小巷与顾客背后的秘密。剧集在描写人与人之间的羁绊与情感之余，也营造出浓厚的惊悚氛围，让温馨与恐惧不断交织。建议胆小的观众在白天观看（尤其最后一集有点可怕！）。

毛骨悚然的恋爱

Spooky in Love

可在Netflix观看

《毛骨悚然的恋爱》虽然谈“鬼”，但是剧情搞笑轻松。（取自tvN Drama脸书）

这部由朴恩斌（Park Eun-bin）主演的搞笑奇幻韩剧改编自2011年的电影《我的见鬼女友》。朴恩斌饰演有“阴阳眼”的财阀继承女千汝丽。男主角检察官马康旭（梁世宗，Yang Se-jong饰）则极度恐惧鬼魂。两人因为一起神秘案件被迫携手调查，怕鬼的马康旭意外发现，只要触摸到千如丽的手，自己也会看见鬼魂。两人只好开启“牵手模式”一起办案，展开搞笑的爱情故事。

剧组拍摄时曾在新加坡取景，第九和十集中可见主角现身圣淘沙名胜世界、克拉码头、甘榜格南、老巴刹、金禧桥（Jubilee Bridge）等地，“Ah Boy”吴清樑也在第九集中客串。

Girigo：夺命许愿

If Wishes Could Kill

可在Netflix观看

一群高中生被许愿应用诅咒，危及性命。（Netflix提供）

这部惊悚韩剧讲述五名高中生被一款神秘的许愿应用“Girigo”诅咒，随后发现自己难逃一死。新晋演员全昭映（Jeon So-young）、康美娜（Kang Mi Na）、白宣号（Baek Sun-Ho）、玄佑硕（Hyun Woo-Seok）、李孝济（Lee Hyo-Je）饰演高中好友，一起对抗这个死亡应用的诅咒。

热门日本乐队新加坡首秀

想走出户外的话，本周末也有几场热门演出可以观赏！为热门日本动漫《东京复仇者》《SPY×FAMILY》演唱主题曲的日本乐队Official Hige Dandism，是首组在 Apple Music Awards 荣获“Japan’s Artist of the Year”的日本音乐人，他们将在新加坡首次举办演唱会，门票首日便售罄，可见其人气。

▲ Official Hige Dandism Asia Tour 2026 in Singapore

2026年8月21日（星期五）晚上8时

地点：新加坡星宇表演艺术中心（The Star Theatre）

出道28年的台湾天团动力火车也将在新加坡开唱，巡演以“人生旅程”为主题，将为歌迷带来《第一滴泪》《忠孝东路走九遍》等经典歌曲。

▲ 动力火车《一路向前》世界巡回演唱会2026新加坡站

2026年8月22日（星期六）晚上7时半

地点：新加坡室内体育馆