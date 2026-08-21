（台北讯）64岁台湾资深演员马景涛，近年与小26岁女友Jane感情稳定。两人爱得高调，经常在社媒分享甜蜜日常互动。近日Jane再晒出马景涛回老家拜访父母的照片，巧合的是，马景涛与Jane父亲同为64岁，两人在餐桌前把酒言欢，画面曝光后也让不少网民直呼：“根本像兄弟！”

经历过两段婚姻的马景涛，在离婚后与现年38岁的Jane已稳定交往三年。据悉，Jane原本就是马景涛的忠实粉丝，从小便和弟弟一起追看他的经典戏剧。后来双方经由朋友牵线相识并擦出爱火，感情发展至今相当稳固。

面对外界对这段“忘年恋”的种种议论，Jane过去曾坦言，由于马景涛与自己的父亲同岁，她曾被部分酸民质疑是否有“恋父情结”或另有所图。对此，她曾霸气回应：“我的人生剧本，我自己执笔！”强调生活是自己在过，完全不需要理会旁人的眼光。

Jane也透露，父母对这段感情并不反对，“他们开明、善良、无私，只要我幸福就好。”至于未来是否有结婚计划，她认为两人的感情早已升华为家人，那张结婚证书并不是最重要；加上若要办理结婚，还需涉及台湾和中国大陆相关的繁琐程序，因此暂时没有此打算。

而针对生子话题，Jane大方坦言马景涛其实非常想要孩子，但她认为目前时机尚未成熟，现阶段两人还是希望先踏实过好当下的生活。