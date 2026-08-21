（香港讯）现年68岁的“阿灿”廖伟雄自1990年代末淡出幕前转行从商后，之后更深耕有机农业。近年，他正式将生活与事业重心转往马来西亚，餐饮生意更是越做越大，摇身一变成为“马国餐饮大亨”。

由于餐饮版图蒸蒸日上，外界一直疯传廖伟雄在马国早已“赚到盆满钵满”，身家更是超过1亿港元（约1620万新元）。对此，廖伟雄日前回应传闻时，再次展现出他的招牌式幽默。他笑称：“外界传我有1亿身家，实在太低估我了！我想澄清，实际上是2亿——一个是‘失忆’，一个是‘回忆’！” 一句简短的自嘲瞬间逗乐不少网民，也尽显他一贯随和乐天的豁达心态。

事实上，廖伟雄近年在马国的商业动作频频。他先是在吉隆坡斥资打造了占地达1.5万呎、高四层楼的“七星级”综合性饮食娱乐基地，将中西餐厅、酒吧、Live Band舞台及精致私房菜熔于一炉，规模相当庞大。除了高端餐饮，他同样看好接地气的街头小吃，近期更开设鱼蛋摊位，前阵子还特地拍片宣传，饮食王国版图不断扩大。

虽然事业发展顺遂，但廖伟雄的健康状况曾令外界担忧。他曾透露自己面临左脚中风及右脚痛风的困扰，甚至一度出现左下颌麻痹及左脚失去知觉的情况。幸好经过中医针灸的悉心治疗后，如今身体已恢复了六至八成。