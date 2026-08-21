（台北讯）台北地检署侦办的艺人“闪兵案”取得新进展。检方于星期四（8月20日）依妨害兵役治罪条例及刑法伪造文书等罪嫌起诉15人，其中艺人王子（本名邱胜翊）涉花30万台币（约1万2000新元）买通闪兵集团规避兵役，遭检方求刑2年2月。此外，地检署21日也针对第二波起诉者开庭审理，并首度传唤先前被检方求刑2年8月的艺人陈柏霖与与坤达。坤达与陈柏霖开庭后脱下口罩向社会致歉，同时表达尊重司法判决。

在21日的法庭讯问，陈柏霖与坤达均坦承曾花钱请托闪兵集团首脑陈志明，找人代为体检成功闪兵。陈柏霖当庭表明是在取得免疫证明前支付陈志明10万台币（约3985新元）；坤达则承认是经朋友介绍认识陈志明后，支付陈30万台币闪兵，至于交付金钱过程因时间太久不记得。

由于修杰楷7月出庭时，曾证实当年是由坤达介绍他接触闪兵集团，针对法官当庭讯问坤达是否曾介绍其他艺人闪兵时，坤达面露犹豫，随后低调回说因时间隔太久，已经没有印象。

针对检方求处的2年8月重刑，陈柏霖的律师在庭上极力争取缓刑。律师指出，检方求刑之所以偏重，是基于陈柏霖身为公众人物具社会影响力、规避兵役且“未自首”。不过，在台法律设立自首制度，旨在鼓励被告主动认错并作为减刑要件，不应将“不自首”作为加重刑度的基础。律师强调，陈柏霖除此案外无任何不良前科，且多年来积极参与公益活动达三四十次，盼法官考量其社会奉献，能从轻量刑并给予缓刑。

坤达的律师同样打出“犯后态度牌”，表示案发后坤达积极鼓励其他涉案艺人主动到案，恳求法官考量其良好态度，给予缓刑机会。

陈柏霖：未来会做好每件事

庭后受访时，陈柏霖低调表示未来会做好每件事，也会尊重司法，全力配合法律程序。至于媒体追问是否为坤达介绍他闪兵，他则未作回应。坤达则说，对于之前犯的错再次对社会大众说声抱歉，接下来他会配合司法审判，交由法院判定。

据了解，该案第二波被起诉的艺人包括Energy成员张书伟、坤达，以及陈柏霖、修杰楷、棒棒堂的廖允杰。其中，书伟与修杰楷在先前的庭讯中均已坦承犯行。