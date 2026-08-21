（综合讯）66岁影后惠英红在访谈节目《热浪之外》中罕见卸下心防，首度公开一个埋藏在她心底数十年的家庭秘密：她年轻时为了守护残疾的姐姐，主动放弃嫁入豪门的机会。

惠英红回忆，早年她们居住的木屋失火，姐姐在生死关头义无反顾地冲进火场，拼死拉出她和妹妹，自己却未能及时逃脱，导致双目失明、面部严重毁容，落下了终身残疾。从此，身体与心理的双重创伤让惠英红的姐姐极度自卑，抗拒与任何外界接触，连年夜饭都要独自躲起来吃。全家为顾及姐姐的自尊，也长期不让外人到访。

在25岁事业正当红时，惠英红遇到家境优渥的追求者。在那个年代，嫁入豪门被视为女明星最理想的归宿，可是惠英红始终放不下姐姐，担心结婚后对方得知家中状况会心生嫌弃，更害怕被迫在婚姻与亲情之间做选择。

惠英红说，她不愿意为任何人抛下家人，最终放弃嫁入豪门。她宁可签邵氏、拍打戏拼到全身80多处伤，也不把姐姐藏进豪门的衣柜。她坦言，将这个秘密独自背负了大半生，对姐姐绝口不提，长期下来她其实憋得十分辛苦，形容姐姐的存在像一根绳子捆绑着自己。

如今，眼看姐姐已年近八旬，惠英红决定放手释怀，不再隐瞒。她计划“硬拉”姐姐出门，带她去电影院看自己演的戏。她还半开玩笑地吐槽姐姐：“你都快80了，还有几年能活？多出去逛逛嘛！”字里行间，满是亲人之间最质朴、最深沉的疼惜。

惠英红还在节目中说了一句让人瞬间泪目的话：“她当年没有把我留在火场里，我后来也没有把她留在人生里。”一句道尽了她与姐姐跨越半生的深重恩情。在她的心里，再显赫的豪门也抵不过家人之间的生死相守。