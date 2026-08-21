（综合讯）44岁的港星余文乐参加中国大陆节目《披荆斩棘2026》，最近他在节目中一个超级接地气的举动意外冲上热搜——余文乐不仅对着镜头向孩子“证明”自己有正当工作，还大方自嘲是全场“最黑的哥哥”。一向给人硬朗、潮酷形象的他，展现出铁汉柔情的一面，反差萌十足。

在节目录制现场，余文乐对着镜头展示练习室的画面，打趣笑称：“终于可以证明我是做正当行业的了！”原来，孩子经常问他“爸爸为什么老是见不到你？”这让他哭笑不得。于是，他决定通过节目，让孩子亲眼看看爸爸工作时努力的模样，也算是用另一种方式向孩子“交代”自己的工作。

余文乐在节目的镜镜头下被捕捉到黝黑的肤色，引发网民热议。面对外界的调侃，他非但没有介意，反而开启了“自黑”模式，在现场满脸不可置信地笑问：“我有这么黑吗？”当听到有人调侃他“可能是27个哥哥里最黑的一个”时，他更是幽默回应“小黑叫我小黑”。

面对高强度的赛制，他无奈笑说：“今天都被催到忘记被催几次了”、“又催我了，我又迷路了”，一连串松弛感拉满的反应展现十足的亲和力，瞬间圈粉无数。

在谈到家庭时，余文乐也流露出深情的一面。他坦言，自从孩子出生以后，自己便逐步减少工作，因为“小孩（的童年）就那么几年，他长大也不管你了。”

他还在节目中重提女儿早产的揪心往事，忆述女儿在太太怀胎仅七个月便早产出生，当时体重只有1公斤，浑身上下插满了管子，这一幕让他在医院当场泪崩：“医生甚至说她呼吸和心脏可能会有问题……那段时间我根本无法专心工作。”虽然余文乐也害怕“从此没人找我拍戏”，但他直言完全不后悔，再选一次仍会把家庭放在第一位。