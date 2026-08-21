（综合讯）已故“帽子歌后”凤飞飞离世14年，昨适逢她73岁冥诞，由她演唱的经典台语歌曲《家后》正式上架，让歌迷再次听见她细腻动人的歌声及招牌“凤式转音”。歌曲MV截至今早已有超过3万8000人浏览，不少艺人及音乐人听后感动落泪。

据报道，凤飞飞生前原定于2012年举行演唱会，并计划演唱《家后》。身为人妻的她对这首歌深有共鸣，还亲自参与新编曲，惟后来因病离世，未能登台演唱，这个版本也成为歌坛遗憾。

凤飞飞慈善基金会、经纪团队及唱片公司多年来陆续整理、修复她当年留下的录音室原声，最终集结成专辑《凤声再续》。

负责编曲的樱井弘二忆述，凤飞飞当年听完新编曲后十分喜欢，更兴奋致电给他，跟着旋律唱起歌曲。如今《家后》相隔多年终于面世，也令他感触万分。

MV的一大亮点是邀得凤飞飞的香港闺蜜忆述两人昔日相处点滴，片尾也首度曝光凤飞飞与亡夫赵宏琦及儿子的珍贵合照。

凤飞飞昔日栽培的台语天后龙千玉听到歌曲后泪如雨下，感性说：“再次听到姐姐的歌声，依然如往昔，很珍贵的原汁原味。”黄莺莺、万芳也纷纷留言，表达对这位“帽子歌后”的深深想念。