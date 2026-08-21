（台北讯）61岁资深歌手黄大炜于6月2日在美国夏威夷离世，其身后事及音乐资产的后续处理持续引发外界关注，不料如今家族内部再掀波澜。黄大炜的弟弟黄大焜近日委任众博法律事务所发出正式律师函，针对哥哥逝世后的继承及丧葬事宜提出主张，强调自己与另一名弟弟黄大成同为合法继承人，并要求两名姐姐停止发表恐令外界误解继承关系的言论。

根据律师函内容，黄大焜透露，自己是在哥哥离世九天后，才从姐姐Consulina Wong处得知噩耗，让他难以接受。黄大焜指出，截至律师函发出之日，他与弟弟黄大成从未接获其他家属或相关代理人的通知，对于黄大炜的具体死因、死亡经过、遗体安置处及后事安排等一无所知，甚至连追思或告别仪式也未获邀参与。

更让他无法接受的是，随后新闻报道指出，姐姐Consulina Wong及Joann Wong已委托律师对外发表声明，不仅以黄大炜的“全体继承人”自居，声称全权处理后事，还宣布将该律师事务所定为黄大炜音乐资产的合法授权窗口。

对此，黄大焜通过律师提出严正异议。他主张，自己与黄大成作为黄大炜的亲弟弟，在法律上同样拥有合法的继承权。两名姐姐在未经他们同意的情况下，以“全体继承人”的名义对外发言，不仅误导公众，甚至可能影响其他继承人参与相关事务的权益。

律师函也透露，在此之前，黄大焜已委请美国加州律师Scott Harlan发函交涉，如今再度通过台湾律师正式发文，强硬要求转告两名姐姐：必须立即停止任何可能导致第三人误认黄大炜继承关系的陈述，绝不得限制或妨碍其他合法继承人行使法定权利。

同时，黄大焜要求两名姐姐尽速提供黄大炜的死亡原因、死亡证明、遗体处理现状及安葬细节等必要资讯。黄大焜更在律师函末尾表示，若相关人士持续散布不实信息、拒绝依法提供资讯，或继续侵害其合法权益，他将不排除采取民事、刑事等法律途径维护权益。