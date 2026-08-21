继新加坡已故艺人白言、王沙之后，现年88岁的新加坡资深歌手兼作家秦淮（本名陈龙玉），也将自己珍藏多年的宝贵文献与艺术资料无私捐献给新加坡国立大学图书馆，为新马的大众文化与娱乐文史研究留下了珍贵的史料。

秦淮于上世纪1970年代声名鹊起，当年他的歌曲风靡新加坡、香港及东南亚地区。他凭借独树一帜的唱腔和富感染力的抒情歌曲，在华人乐坛赢得了“抒情歌王”的美誉。

秦淮的艺术足迹远不止于音乐。他在文学界同样深耕多年，至今已出版了12部诗歌、散文与随笔集。不仅如此，他还是位造诣深厚的画家、插画家和漫画家，其画作与漫画曾多次刊登于《星洲日报》和《南洋商报》。同时，他一向热心公益，不遗余力地回馈社会，多年来参与了无数场慈善义演，因而也荣获了“慈善歌王”的称号

为致敬并表彰秦淮对本地音乐、文学及慈善事业的贡献，国大图书馆将特别举办“谱写人生：秦淮的音乐、文学与慈善之旅”特展。这场特展的开幕仪式定于9月2日（星期三）下午2时，在国立大学中央图书馆三楼（Central Library, Level 3）举行，现场也将举行专题讲座并备有茶点招待。

有兴趣参加，可到nus.edu/chinwhai报名。